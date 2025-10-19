Σοκαριστικές εικόνες στην Αγγλία: Παίκτες πιάστηκαν στα χέρια με τους οπαδούς των αντιπάλων (vid)

Χαμός σε παιχνίδι της 7ης κατηγορίας στην Αγγλία, με παίκτες να πλακώνονται στο ξύλο με οπαδούς της αντίπαλης ομάδας.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (18/10) η Άβρο υποδέχτηκε τη Κίτσγκροβ Αθλέτικ στα πλαίσια της 14ης αγωνιστικής της Northern Premier League (7ης κατηγορίας του Αγγλικού ποδοσφαίρου). Ο αγώνας δεν ολοκληρώθηκε ποτέ εξαιτίας της έντασης που ξέσπασε ανάμεσα στους παίκτες της Αθλέτικ και τους οπαδούς των γηπεδούχων.

Πιο συγκεκριμένα, στο 83ο λεπτό και με το σκορ 6-0 υπέρ της Άβρο μια μερίδα οπαδών των γηπεδούχων ξεκίνησαν να λογομαχούν με τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Γρήγορα όμως η λεκτική αυτή διαμάχη μετατράπηκε σε σωματική, με τον κίπερ της Κίτσγκροβ και τους οπαδόυς να πιάνονται στα χέρια. Το ματς διεκόπη αμέσως και οι παίκτες των φιλοξενούμενων ενεπλάκησαν και οι ίδιοι στο καυγα με τους οπαδούς.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν ένας φίλαθλος της Άβρο γρονθοκόπησε τον αντίπαλο αμυντικό και στη συνέχεια πήγε προς το μέρος του τερματοφύλακα, ο οποίος με τη σείρα του «ανταπόδωσε» το χτύπημα.

Χρειάστηκε να επέμβουν οι διαιτητές της αναμέτρησης καθώς και οι παίκτες των γηπεδούχων για να σταματήσει αυτή η βίαια σύρραξη. Φυσικά ο αγώνας ματαιώθηκε με τις δύο ομάδες να περιμένουν τις τιμωρίες της Ομοσπονδίας που αναμένεται να γνωστοποιηθούν μέσα στη επόμενη εβδομάδα.