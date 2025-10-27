Λεωφορείο των Ultras της Φλαμένγκο ανατράπηκε στη Βόλτα Ρέντοντα. Υπάρχουν τραυματίες, επιμένουν να συνεχίσουν οι Βραζιλιάνοι.

Η προσμονή και ο ενθουσιασμός των οπαδών της Φλαμένγκο για τον επαναληπτικό ημιτελικό του Libertadores στην Αργεντινή μετατράπηκε σε ανησυχία και λύπη. Ένα από τα λεωφορεία που μετέφερε Ultras της βραζιλιάνικης ομάδας ανατράπηκε στην περιοχή Βόλτα Ρέντοντα, στο νότιο Ρίο ντε Τζανέιρο, ενώ κατευθυνόταν προς το Μπουένος Άιρες για τον αγώνα με τη Ράσινγκ.

Το ατύχημα συνέβη το πρωί της Δευτέρας (27/10), ενώ το πούλμαν ήταν μέρος πομπής πολλών λεωφορείων που αναχώρησαν από το Ρίο ντε Τζανέιρο με προορισμό την Αργεντινή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρξαν τραυματίες, αλλά ευτυχώς κανένας δεν ήταν σε σοβαρή κατάσταση. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τόσο τους υπόλοιπους οπαδούς όσο και διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι βοήθησαν στην παροχή πρώτων βοηθειών. Οι αρχές και τα σωστικά συνεργεία έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Veja o momento do acidente do ônibus que levava as organizadas do Flamengo capota na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. pic.twitter.com/ftFSsuKdXz October 27, 2025

Παρά το σοκ, οι οργανωμένοι της Φλαμένγκο αναμένεται να συνεχίσουν το ταξίδι προς την Αργεντινή, αφού προηγουμένως λάβουν άδεια από τις αρμόδιες αρχές. Μέχρι στιγμής, η Φλαμένγκο δεν έχει προβεί σε επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό.

Ο επαναληπτικός αγώνας Ράσινγκ – Φλαμένγκο θα διεξαχθεί την Τετάρτη (29/10) στο γήπεδο El Cilindro, με τους Βραζιλιάνους να έχουν επικρατήσει 1-0 στο πρώτο ματς.