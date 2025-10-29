Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta: Είδαμε το ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ

Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta επέστρεψε και αυτήν την Κυριακή, με δράση και ποδοσφαιρικά ντέρμπι.

Αυτή τη φορά, ζήσαμε όλοι μαζί το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ, για την 8η αγωνιστική της Super League, όπου οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 2-0.

Λίγο πριν τη σέντρα, στις 20:25, όσοι βρέθηκαν σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ σκάναραν το QR code και μπήκαν στη live εμπειρία, συμμετέχοντας σε κληρώσεις για μοναδικά δώρα και voucher.

Ο Θανάσης Πασσάς, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, υποδέχθηκε τους Παναγιώτη Σινάπη, Γιώργο Θεοδωρόπουλο και Κόνι Θεοδώρου, οι οποίοι όπως πάντα, σχολίασαν τις αναμετρήσεις, έδωσαν στοιχηματικές προβλέψεις και έδωσαν super ενισχυμένες αποδόσεις που ανέβασαν την αδρεναλίνη και τα κέρδη στα ύψη.

Την ίδια στιγμή, οι δημοσιογράφοι του Gazzetta, Μάρθα Χωριανοπούλου και Μάκης Σταθάτος, μετέφεραν όλες τις σημαντικές εξελίξεις από τα γήπεδα για όλες τις ευρωπαϊκές μάχες της εβδομάδας.

Ζήσε κι εσύ την live εμπειρία του Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta και δώσε νέα διάσταση στις ποδοσφαιρικές σου Κυριακές!