Σε εξέλιξη η σύσκεψη της UEFA για το Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Τότε αναμένεται οριστική απόφαση
Σε εξέλιξη βρίσκεται η σύσκεψη της UEFA για την αναβολή του αγώνα της Φέγενορντ με τον Παναθηναϊκό για την 3η αγωνιστική του Europa League.
Συγκεκριμένα, μετά την αλλαγή στην ώρα του αγώνα (17:30 από 19:45), οι ολλανδικές αρχές ενημέρωσαν πως υπάρχει νέα μετεωρολογική πρόβλεψη για την κακοκαιρία και το Ρότερνταμ θα μπει σε πορτοκαλί συναγερμό από τις 17:00.
Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας η κυκλοφορία στους δρόμους, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να είναι στον... αέρα και άπαντες να περιμένουν την απόφαση της UEFA για τι θα γίνει. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η απόφαση αναμένεται να γίνει γνωστή στις 15:00 ώρα Ελλάδος.
