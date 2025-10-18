Αγγλία: Γκολάρα στη League One, παίκτης το έβαλε από το... σπίτι του (vid)
Τι κι αν πρόκειται για αγώνα της 3ης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, το Μπράντφορντ - Μπάρνσλεϊ προσέφερε ένα μοναδικό στιγμιότυπο στο ποδοσφαιρικό κοινό! Κι αυτό λόγω του τέρματος που σημειώθηκε στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης.
Ο αριστερός εξτρέμ Κλίαρι της Μπάρνσλεϊ, η οποία έχανε με 1-0 σε εκείνο το σημείο, είδε τον τερματοφύλακα της Μπράντφορντ εκτός θέσης και χωρίς να το σκεφτεί ιδιαίτερα αποφάσισε να εξαπολύσει το μακρινό σουτ πίσω από το κέντρο του γηπέδου! Παρά τα πίσω βήματα και μετά το σπριντ από τον γκολκίπερ των γηπεδούχων, η μπάλα επαναπαύτηκε στο βάθος της εστίας του, με τους οπαδούς της Μπάρνσλεϊ που βρίσκονταν πίσω από την εστία να «τρελαίνονται»!
Απολαύστε το γκολ:
Reyes Cleary with a ridiculous goal for Barnsley at Bradford today! 🎯— The #EFL Zone (@TheFLZone) October 18, 2025
Look at those away fans 🤩🤩🤩
pic.twitter.com/wtY030a19A
