TUI SOCCA Champions League στο Ρέθυμνο: Το ποδόσφαιρο, ο τουρισμός και μια πρόταση γάμου στο κέντρο του γηπέδου!

Απ’ όλα είχε-και μάλιστα σε υπερθετικό βαθμό- η πρεμιέρα του ΤUI SOCCA Champions League, η αυλαία του οποίου άνοιξε την Παρασκευή στα γήπεδα της Σοχώρας και των Μισιρίων στο Ρέθυμνο και θα πέσει τη Δευτέρα, με τη συμμετοχή 106 ομάδων από 70 πόλεις, 35 χώρες και πέντε ηπείρους.

Το Ρέθυμνο που αποτελεί την εν δυνάμει παγκόσμια πρωτεύουσα του μίνι ποδοσφαίρου έχει πλημμυρίσει από τους ποδοσφαιριστές και τους επισκέπτες που απολαμβάνουν τη συμμετοχή τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και συνάμα απολαμβάνουν μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου από πάσης πλευράς. Όντως η πρεμιέρα της Παρασκευής τα είχε όλα: πολύ ποδόσφαιρο, εντυπωσιακούς, αμφίρροπους, φαντασμαγορικούς, αλλά και δραματικούς αγώνες, ζέστη, αεράκι, κόσμο

στις εξέδρες, ακόμη και μια πρόταση γάμου!

Το γεγονός συνέβη χθες το απόγευμα στο γήπεδο-2 της Σοχώρας πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στη ρουμανική ACS Dream Team και την AFC Αλούρ από το Καζακστάν. Προς γενική κατάπληξη και χωρίς να έχει μαρτυρήσει τις προθέσεις του, ο Ρουμάνος ποδοσφαιριστής Μιχάι Σκιόπου κάλεσε στο κέντρο του γηπέδου την αγαπημένη του Αντίνα, ενώπιον της οποίας γονάτισε, τής πρόσφερε το καθιερωμένο δαχτυλίδι και της ζήτησε να τον παντρευτεί!

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι και συγκινημένοι διότι αυτό το πολύ σπουδαίο γεγονός της ζωής μας συνέβη μέσα στο γήπεδο. Σχετιζόμαστε εδώ και έναν χρόνο και ελπίζω να

επιστρέψουμε στο πανέμορφο και φιλόξενο Ρέθυμνο για τον μήνα του μέλιτος» τόνισε αρχηγός της ομάδας που εδρεύει στο Τίργκου Ζίου.

Η πρώτη αγωνιστική ημέρα του TUI SOCCA Champions League έφερε στη σκηνή τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη και συνάμα φανέρωσε τις εξελίξεις και τις τάσεις στο μίνι ποδόσφαιρο.

«Το άθλημα εξελίσσεται διαρκώς και πλέον εκτός από το ταλέντο και τις ατομικές ικανότητες παίζουν σημαντικό ρόλο το κοουτσάρισμα από τους προπονητές και η

στρατηγική. Από την πρώτη κιόλας ημέρα φαίνεται ότι η διοργάνωση έχει μεγάλο ανταγωνισμό και υψηλή ποιότητα» σχολίασε ο προπονητής της Εθνικής ομάδας ανδρών

της Ελλάδας Γιώργος Μπαστάκης. Στο TUI SOCCA Champions League του 2025 συμμετέχουν 20 ελληνικές ομάδες που έχουν διαμοιρασθεί στις τρεις κατηγορίες της διοργάνωσης (Champions, Contracts, Conference).

Την Παρασκευή διεξήχθησαν τέσσερις αγώνες μεταξύ ελληνικών ομάδων, ενώ σε 20 ματς απέναντι σε αντιπάλους από το εξωτερικό, προέκυψαν οκτώ νίκες, δυο ισοπαλίες και δέκα ήττες. Στην πρεμιέρα έδωσε «παρών» ο Σεμπάστιαν Ίμπελ, Διευθύνων Σύμβουλος της TUI, που αποτελεί τον μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης και ο οποίος δεν κρύβει την αγάπη του για το ποδόσφαιρο.«Είμαι φίλαθλος και ασχολούμαι με τα σπορ, αλλά πέρασαν τα χρόνια και δεν μπορώ να μπω στο γήπεδο και να παίξω» είπε γελώντας. «Το Ρέθυμνο αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της TUI και η εικόνα που βλέπω εδώ με γεμίζει ενθουσιασμό. Οι άνθρωποι αναζητούν ολοένα και περισσότερο γεγονότα και ευκαιρίες για να γεμίσουν ευχάριστα τον χρόνο τους, όταν ταξιδεύουν για τις διακοπές τους».

Και συνέχισε: «Το γεγονός ότι στα μέσα Οκτωβρίου το Ρέθυμνο έχει δεχθεί τόσους πολλούς επισκέπτες αποδεικνύει ότι ένας τουριστικός προορισμός μπορεί να αναδειχθεί

και να ενισχυθεί από πολλούς καιν διαφορετικούς άξονες, όπως ο αθλητισμός. Οι άνθρωποι που αγαπούν τα σπορ ταξιδεύουν παντού για να παρακολουθήσουν διοργανώσεις και να συμμετάσχουν σε μια ατμόσφαιρα γιορτής μαζί με τους ντόπιους οι οποίοι, όπως συμβαίνει στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο, είναι πολύ φιλόξενοι. Το TUI SOCCA Champions League συμβάλλει στην επέκταση της τουριστικής περιόδου, αναδεικνύει τη σημασία του αθλητικού τουρισμού, φέρνει κοντά διαφορετικές κουλτούρες και ενώνει ανθρώπους απ’ όλους τον κόσμο και ειδικότερα τους νέους».

Το TUI SOCCA Champions League θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα το βράδυ, παρόντος και του πρεσβευτή της διοργάνωσης, παλαίμαχου διεθνούς σέντερ φορ και πρωταθλητή Ευρώπης το 2004, Αγγελου Χαριστέα, ενώ θα ακολουθήσει (Τρίτη και Τετάρτη, 21-22 Οκτωβρίου) το SOCCA Aegean Cup, με τη συμμετοχή τεσσάρων αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων στο Τουρνουά ανδρών και τεσσάρων στο αντίστοιχο των γυναικών.