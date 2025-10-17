Ποτέ σερί «διπλά» ο ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ!

Ο ΠΑΟΚ ψάχνει διαδοχικές εκτός έδρας νίκες επί της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά στην ιστορία του. Το αρνητικό σερί της Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ, το ντέρμπι της Γερμανίας, το ιστορικό ρεκόρ που ψάχνει η Ίντερ. Όλα στα Crazy Stats!

Το μεγάλο ματς της αγωνιστικής στη Super League διεξάγεται το βράδυ της Κυριακής, όταν η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, που έφυγε με νίκη στην τελευταία του επίσκεψη στη Νέα Φιλαδέλφεια και θα ψάξει δεύτερο σερί «διπλό» στο ζευγάρι για πρώτη φορά στην ιστορία του στο πρωτάθλημα! Ο «Δικέφαλος του Βορρά» κέρδισε, μάλιστα, και τα 2 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας. Τρεις σερί νίκες έχει πετύχει μόλις για 3 φορές στην ιστορία του, κάτι που έκανε για τελευταία φορά το 2012. Θα τα καταφέρει; Το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 3.00.

Η ΑΕΚ, βέβαια, έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν, ειδικά στην έδρα της, όπου έχει κερδίσει όλα τα παιχνίδια και, μάλιστα, χωρίς να δεχθεί ούτε ένα γκολ! Πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο 2001, για να βρούμε την τελευταία χρόνια, που ξεκίνησε κρατώντας το μηδέν και στα 4 πρώτα παιχνίδια μπροστά στο κοινό της. Στο 2.30 βρίσκουμε τον άσο, γιατί το N/G δεν εμφανίζεται συχνά στα μεταξύ τους παιχνίδια. Για την ακρίβεια, έχει σημειωθεί μόλις σε 1 από τα 7 προηγούμενα για τη Super League (στο 1-0 του ΠΑΟΚ τον περασμένο Μάιο), με το G/G να πληρώνει 1.82. Άλλωστε, είναι σημείο που επιβεβαιώθηκε και στις 7 πιο πρόσφατες εξόδους της ομάδας του Λουτσέσκου στο πρωτάθλημα (στις οποίες σημειώθηκαν 4,3 γκολ κατά μέσο όρο).

Από εκεί και πέρα, θα αναμετρηθούν οι δύο μοναδικές αήττητες ομάδες στην κατηγορία. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο 2004, για να βρούμε την τελευταία φορά που η ΑΕΚ δεν έχασε κανένα από τα 7 πρώτα της παιχνίδια στη σεζόν, κάτι που ο ΠΑΟΚ πέτυχε πιο πρόσφατα το 2020. Θα συνεχιστούν τα σερί τους; Η ισοπαλία προσφέρεται σε απόδοση 3.25.

Λίγο νωρίτερα, ο Άρης φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό, από την οποίο δεν χάνει για 3 σερί ματς στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας το πιο πρόσφατα από αυτά. Τώρα, οι «κίτρινοι» ψάχνουν διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι για πρώτη φορά μετά το 2007. Θα καταφέρουν; Βρίσκουμε τον άσο στο 3.10. Άλλωστε, οι «πράσινοι» ψάχνουν μόλις για πρώτη φορά σε ολόκληρο το 2025 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα. Μήπως ήρθε η ώρα να τα καταφέρουν εκείνοι; Στο 2.25 το διπλό.

Το παιχνίδι που ανοίγει την αγωνιστική είναι εκείνο ανάμεσα στη Λάρισα και στον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» τρέχουν εντυπωσιακό σερί στο ζευγάρι με 9 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα, σκοράροντας συνολικά 29 γκολ σε αυτά παιχνίδια! Κέρδισαν, μάλιστα, και στις 4 πιο πρόσφατες επισκέψεις τους στη Λάρισα, ελπίζοντας ότι θα βελτιώσουν κι άλλο το κορυφαίο σερί στην ιστορία τους στο ζευγάρι κόντρα σε μία ομάδα, που ακόμα δεν έχει πανηγυρίσει μπροστά στο κοινό της στη σεζόν. Θα φτάσουν σε ακόμα μία νίκη οι φιλοξενούμενοι; Στο 1.29 το διπλό. Τέλος, ο Τσικίνιο συνεχίζει να εντυπωσιάζει, έχοντας πετύχει και τα 3 τελευταία γκολ του Ολυμπιακού. Τώρα, θέλει να γίνει μόλις ο 3ος παίκτης, μετά τους Ελ Κααμπί και Ελ Αραμπί, που βρίσκει δίχτυα σε 4 σερί ματς τα τελευταία 5 χρόνια. Στο νέο Player’s Points της bwin οι 10+ πόντοι για τον Τσικίνιο προσφέρονται σε απόδοση 2.05.

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Από την εποχή του Φαν Χάαλ

Το απόγευμα της Κυριακής είναι η ώρα για το μεγάλο ντέρμπι στην Αγγλία, καθώς η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι Reds έχουν χάσει μόλις 1 από τα 14 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα (1-2 τον Αύγουστο του 2022 στο Old Trafford), ενώ δεν έχουν ηττηθεί σε κανένα από τα 9 τελευταία στο Anfield, με την πιο πρόσφατη νίκη να έρχεται τον Ιανουάριο του 2016 με τον Φαν Χάαλ στον πάγκο (0-1).

5 - 50% of Ruben Amorim's Premier League victories have come against newly promoted clubs (5/10), the highest ratio of any manager to win 10+ games. His win ratio against non-promoted clubs is just 18%, and Man Utd don't face another promoted club until January. Trusted. pic.twitter.com/KXXcNa44A8 — OptaJoe (@OptaJoe) October 9, 2025

Βέβαια, πέρυσι η Γιουνάιτεντ κέρδισε την κάτοχο του πρωταθλήματος Σίτι (2-1), όμως πρέπει να γυρίσουμε πολύ πιο πίσω και πιο συγκεκριμένα στο 1908, για να βρούμε την τελευταία φορά που επιβλήθηκε των πρωταθλητών σε διαδοχικές σεζόν (Λίβερπουλ και Νιουκάστλ τότε).

Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.61. Άλλωστε, οι Red Devils δεν έχουν κερδίσει σε καμία από τις 8 προηγούμενες εξόδους τους στην Premier League, σερί που είναι το χειρότερό τους από το 1989… Οι γηπεδούχοι, λοιπόν, θα έχουν την ευκαιρία να αποφύγουν την 3η διαδοχική τους ήττα στο πρωτάθλημα, κάτι που για τελευταία φορά τους συνέβη τον Φεβρουάριο του 2021.

Ρόμα – Ίντερ: Ποτέ ξανά οι Nerazzurri

Το βράδυ του Σαββάτου έχουμε μεγάλο ματς στην Ιταλία, με τη Ρόμα να φιλοξενεί την Ίντερ. Οι Giallorossi κέρδισαν το προηγούμενο μεταξύ τους παιχνίδια και θα προσπαθήσουν να πετύχουν διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2016-17. Βρίσκουμε τον άσο στο 3.25. Για να τα καταφέρουν, όμως, θα πρέπει να σπάσουν το αρνητικό σερί των 8 εντός έδρας αγώνων χωρίς νίκη κόντρα στην Ίντερ, που μετράει 4 διαδοχικά διπλά στο Olimpico. Αν δεν ηττηθούν οι Nerazzurri, πάντως, θα κάνουν νέο ρεκόρ, καθώς ποτέ ξανά δεν έφτασαν στα 9 συνεχόμενα ματς χωρίς ήττα στην έδρα της Ρόμα. Το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 2.25.

22 - In the last 60 years, only twice #Inter have scored at least 22 goals in their first eight games of a season in all competitions: in 2025/26 under Cristian Chivu (excluding FIFA Club World Cup) and in 1997/98 under Luigi Simoni (both 22 goals). Sharp. pic.twitter.com/Gn85beNnGq — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 7, 2025

Παράλληλα, πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο 2014, για να βρούμε την τελευταία φορά που η Ρόμα κατάφερε να κερδίσει τα 5 από τα 6 πρώτα της ματς στη Serie A, ενώ ο Γκασπερίνι κάνει το καλύτερο ξεκίνημα στην προπονητική του καριέρα με 15 βαθμούς και μόλις 2 γκολ παθητικό ύστερα από τις 6 πρώτες αγωνιστικές. Αμφότερες αποτελούν τις κορυφαίες του επιδόσεις. Την ίδια στιγμή, η Ίντερ ψάχνει την 6η διαδοχική της νίκη σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που τελευταία φορά είχε πετύχει τον Μάρτιο του 2024, ενώ η ομάδα του Κίβου εντυπωσιάζει και επιθετικά, καθώς για πρώτη φορά μετά το 1997 έχει πετύχει 22 γκολ στα πρώτα 8 ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Το Over 2,5 κυμαίνεται σε απόδοση 2.00.

Μπάγερν – Ντόρτμουντ: Τα ρεκόρ των Βαυαρών

Μεγάλο ντέρμπι και στη Γερμανία, όπου η Μπάγερν αντιμετωπίζει την Ντόρτμουντ το απόγευμα του Σαββάτου. Αμφότερες συνεχίζουν χωρίς ήττα στην Bundesliga, με τους Βαυαρούς να κάνουν ρεκόρ, καθώς ποτέ ξανά στην ιστορία τους δεν είχαν κερδίσει και τα 10 πρώτα επίσημα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Το απόλυτο ρεκόρ ανήκει στην Ντόρτμουντ, που με τον Τούχελ στον πάγκο είχε κάνει το «11 στα 11» το 2015. Ο άσος πληρώνει 1.34.

15 & 14 – FC Bayern are currently unbeaten in 15 league games, while Borussia Dortmund are unbeaten in 14 – no other club in Europe's top five leagues have currently gone as long without defeat as these two. Klassiker. pic.twitter.com/jhukxggyZu — OptaFranz (@OptaFranz) October 16, 2025

Η Μπορούσια δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος και τα 2 τελευταία χρόνια τα έχει πάει καλά απέναντι στους πρωταθλητές, κερδίζοντας στο Μόναχο με 2-0 την Μπάγερν το 2024 και με 4-2 στο Λεβερκούζεν το 2025. Μόνο η ίδια το 2014 και η Κολωνία το 1969 έχουν πετύχει 3 σερί τέτοιες νίκες. Το διπλό Draw No Bet προσφέρεται σε απόδοση 5.75. Από εκεί και πέρα, οι Βαυαροί έχουν ήδη πετύχει 25 γκολ στο πρωτάθλημα, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ, ενώ έχουν σκοράρει 3+ τέρματα και στα 7 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους. Αν το κάνουν και πάλι, θα ισοφαρίσουν το ρεκόρ συλλόγου από το 2005. Στο 1.80 το Over 3,5.

Τέλος, ο Χάρι Κέιν έχει ήδη φτάσει στα 11 γκολ στις 6 πρώτες αγωνιστικές, επίδοση που επίσης αποτελεί νέο ρεκόρ. Η προσωπική του κορυφαία επίδοση είναι να σκοράρει για 7 διαδοχικά ματς από το 2023 και μπορεί να την ισοφαρίσει, βρίσκοντας δίχτυα τώρα. Στο 3.40 να ανοίξει ο Κέιν το σκορ.

Ο εκπληκτικός Λεβαδειακός ήδη ισοφάρισε την κορυφαία επίδοση στην ιστορία του στις 6 πρώτες αγωνιστικές, μαζεύοντας 10 βαθμούς, κάτι που είχε πετύχει επίσης το 1989 και το 1990. Θα κάνει τη… ζημιά και στον Ατρόμητο, που έχει κερδίσει μόλις 1 από τα 11 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια του στη Super League; Η διπλή ευκαιρία Χ2 προσφέρεται σε απόδοση 1.50.

Ο Παναιτωλικός μπορεί να ελπίζει στην καλή παράδοση κόντρα στον ΟΦΗ, τον οποίο έχει κερδίσει και στα 3 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια, προκειμένου να βάλει τέλος στο αρνητικό του σερί. Θα τα καταφέρει; Στο 2.95 ο άσος.

Κανένα από τα 8 τελευταία του παιχνίδια για τη Super League δεν έχει κερδίσει ο Αστέρας, στο χειρότερο σερί του από τον Απρίλιο του 2024. Τώρα, θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά, με τη φανέλα της οποίας εντυπωσιάζει ο Τετέι με 4 γκολ (ισοφάριση ρεκόρ καριέρας στην κατηγορία) και 2 ασίστ. Με 6 άμεσες συμμετοχές σε γκολ φέτος κάνει την κορυφαία επίδοση (μαζί με τον Τσικίνιο). Στο Player’s Points της bwin βρίσκουμε σε απόδοση 2.05 την επιλογή 10+ για τον Τετέι.

Το πρόγραμμα στην Αγγλία ξεκινάει με την αναμέτρηση της Φόρεστ κόντρα στην Τσέλσι. Οι «μπλε» έχουν πετύχει 3 νίκες στα 4 τελευταία ματς στο Νότιγχαμ και τώρα ψάχνουν την 3η σερί τους στο City Ground για πρώτη φορά στην ιστορία της Premier League. Την ίδια στιγμή, ο Ποστέκογλου έχασε και τα 4 ματς κόντρα στην Τσέλσι στον πάγκο της Τότεναμ και κινδυνεύει να μπει στο… club των Μπενίτεθ, ΜακΚάρθι, Πιούλις και Κόιλ, που ηττήθηκαν και στα πρώτα 5 παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα κόντρα στους «μπλε». Το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 1.93.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μετράει 7 διαδοχικές νίκες επί της Χετάφε στη LaLiga, κρατώντας παράλληλα το μηδέν στις 6 από αυτές. Θα συνεχίσουν οι «μερένγκες» το εξαιρετικό τους σερί; Σε απόδοση 1.41 βρίσκουμε το διπλό, ενώ αν συνδυαστεί με N/G στο 2.00.

Η Άρσεναλ έχει χάσει μόλις 1 από τα 14 προηγούμενα ματς κόντρα στη Φούλαμ για την Premier League, ενώ σκοράρει για 20 διαδοχικά παιχνίδια στο ζευγάρι. Θα κερδίσουν ξανά οι «κανονιέρηδες» ύστερα από 2 αποτυχημένες απόπειρες στο Craven Cottage; Βρίσκουμε το διπλό στο 1.55.

94 - Erling Haaland has scored 94 Premier League goals under Pep Guardiola, now the 10th most goals scored by a player for a manager in Premier League history, despite him only featuring 104 times under the Spaniard so far. Settled. pic.twitter.com/F8bcvTlpVx — OptaJoe (@OptaJoe) October 5, 2025

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν ηττήθηκε σε κανένα από τα 16 προηγούμενα παιχνίδια με αντίπαλο την Έβερτον για την Premier League, κερδίζοντας τα 13 από αυτά (τελευταία της ήττα το 2017 με 4-0 στο Goodison Park). Στο 1.41 βρίσκουμε τον άσο. Την ίδια στιγμή, ο Χάαλαντ έχει πετύχει 9 γκολ στα 7 παιχνίδια του φέτος για τους Citizens. Τώρα, για 3η φορά στην καριέρα του να πετύχει 10+ τέρματα στα 8 πρώτα ματς της σεζόν στο πρωτάθλημα. Θα τα καταφέρει; Στο 1.71 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Χάαλαντ.

Για πρώτη φορά μετά το 2006 η Μίλαν δεν δέχθηκε γκολ στα 4 από τα 6 πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Τώρα, θα αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα, η οποία τρέχει αρνητικό σερί 6 αγώνων χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, κάτι που της συμβαίνει για πρώτη φορά από το 1977 στα 6 πρώτα ματς της σεζόν. Θα φτάσουν στη νίκη οι γηπεδούχοι; Στο 1.53 ο άσος.

Η Αταλάντα υποδέχεται τη Λάτσιο και θα επιχειρήσει να διευρύνει το αήττητο σερί της στη σεζόν. Βέβαια, στις 6 αγωνιστικές έχει μείνει στην ισοπαλία 4 φορές. Μόνο μία φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε ισόπαλη 5 φορές στις 7 πρώτες αγωνιστικές, το 1977. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Στο 3.80 η ισοπαλία.

Η Γιουβέντους έχει φέρει 5 διαδοχικές ισοπαλίες σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που της συνέβη για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο του 2006 (με τον Καπέλο στον πάγκο). Μόνο μία φορά στην ιστορία τους οι «μπιανκονέρι» αναδείχθηκαν 6 φορές ισόπαλοι στη σειρά, το 1971. Η ισοπαλία τώρα κόντρα στην Κόμο πληρώνει 3.30.

Μόλις 1 από τα 20 προηγούμενα παιχνίδια της με αντίπαλο την Τορίνο έχασε η Νάπολι για το πρωτάθλημα. Εκτός έδρας, μάλιστα, έχει κερδίσει τα 8 από τα 10 πιο πρόσφατα ματς στο ζευγάρι. Θα συνεχίσει την εξαιρετική παράδοση; Στο 1.75 βρίσκουμε το διπλό.

2 - Prior to the current season, #Napoli and #Roma were alone together at the top of the table after 6+ games played only in 1989-90 in the history of the #SerieA (since 1929/30). Sun. — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 6, 2025

Και τα 3 φετινά εκτός έδρας παιχνίδια της Νιούκαστλ για το πρωτάθλημα έληξαν με το ίδιο σκορ: 0-0. Μόνο μία ομάδα στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου είδε το σκορ να μένει στο 0-0 και στις 4 πρώτες της εξόδους στη σεζόν: η Νοτς Κάουντι το 1935. Στην ισοπαλία, μάλιστα, έμεινε και στα 5 από τα 8 ματς κόντρα στην Μπράιτον, την οποία αντιμετωπίζει τώρα. Αυτή τη φορά η ισοπαλία προσφέρεται σε απόδοση 3.40, ενώ το ακριβές σκορ 0-0 στο 10.50.

Το εκτός έδρας αήττητο σερί της Λεβερκούζεν στην Bundesliga έχει φτάσει στα 36 παιχνίδια, επίδοση που είναι η κορυφαία στην κατηγορία. Τώρα, κυνηγάει το κορυφαίο σερί στην ιστορία των Top-5 πρωταθλημάτων, που ανήκει στην Παρί Σεν Ζερμέν με 39 (από το 2025). Επόμενος αντίπαλος είναι η Μάιντς, που έχει χάσει και τα 3 πρώτα εντός έδρας παιχνίδια της στη σεζόν χωρίς να σκοράρει. Στο 2.40 προσφέρεται το διπλό.

Η LaLiga κάνει σέντρα την Παρασκευή, όταν ο Οδιέδο υποδέχεται την Εσπανιόλ, με τους γηπεδούχους να χάνουν και τα 3 παιχνίδια τους τη συγκεκριμένα μέρα, χωρίς καν να σκοράρουν. Την ίδια στιγμή, οι φιλοξενούμενοι τρέχουν αντίστοιχο αήττητο σερί 4 αγώνων, με το διπλό να πληρώνει 2.50.

Το εντός έδρας αήττητο σερί της Βιγιαρεάλ στο πρωτάθλημα έχει φτάσει στα 10 παιχνίδια, με το «Κίτρινο Υποβρύχιο» να κερδίζει και τα 8 τελευταία από αυτά. Τώρα, έχει τη δυνατότητα να πετύχει 9 σερί εντός έδρας νίκες, κάτι που έχουν πετύχει μόλις άλλες 7 ομάδες στην ιστορία του πρωταθλήματος. Θα τα καταφέρει κόντρα στην Μπέτις; Στο 1.90 ο άσος.

Κανένα από τα 9 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της δεν έχει χάσει η Κρίσταλ Πάλας για το πρωτάθλημα, σερί που είναι το κορυφαίο της από το 1990. Δεν έχει σκοράρει, όμως, σε κανένα από τα 4 προηγούμενα παιχνίδια με αντίπαλο την Μπόρνμουθ. Θα επιβεβαιωθούν τα σερί; Η ισοπαλία πληρώνει 3.40.

Μόλις για 2η φορά στην ιστορία της η Γουέστ Χαμ έχασε και τα 3 πρώτα εντός έδρας παιχνίδια της στη σεζόν και ποτέ αυτό το σερί έφτασε στα 4. Την ίδια στιγμή, όμως, η Μπρέντφορντ ηττήθηκε και στις 3 εξόδους της φέτος. Θα το εκμεταλλευτούν οι γηπεδούχοι, για να βάλουν τέλος στο δικό τους αρνητικό σερί; Βρίσκουμε τον άσο στο 2.40.

0 -@CeltaEnglish have equaled their worst winless start in @LaLigaEN ever (8 games played, D6 L2), as in 1956 (GP8, d4 L4), when they finished that season in 13th place, avoiding relegation. Stuck.#CeltaAtleti#Celta 🫒🩵 pic.twitter.com/cCMFtxfbvd — OptaJose (@OptaJose) October 5, 2025

Η Θέλτα παραμένει η μοναδική ομάδα στην Ισπανία χωρίς νίκη, κάτι που συμβαίνει μόλις για 2η φορά στην ιστορία της στις 8 πρώτες αγωνιστικές μετά το 1956. Έχει κερδίσει, όμως, και τα 2 πιο πρόσφατα ματς με αντίπαλο τη Σοσιεδάδ χωρίς να δεχθεί γκολ. Θα φτάσει και στην 3η διαδοχική της νίκη; Ο άσος πληρώνει 2.15.

Κανένα από τα 6 τελευταία εντός έδρας ματς με τη Βαλένθια δεν έχει χάσει η Αλαβές για το πρωτάθλημα, κερδίζοντας τα 3 πιο πρόσφατα από αυτά. Θα διευρύνει το καλό σερί; Στο 2.37 βρίσκουμε τον άσο.

Το Αμβούργο είναι η μοναδική ομάδα της κατηγορίας που ακόμα δεν έχει σκοράρει στην Bundesliga. Τώρα, κινδυνεύει να κολλήσει στο μηδέν και στις 4 πρώτες εξόδους στη σεζόν για πρώτη φορά στην ιστορία του. Την ίδια στιγμή, η Λειψία δεν έχει χάσει κανένα από τα 37 παιχνίδια κόντρα σε ομάδες που μόλις προβιβάστηκαν, σερί που είναι το κορυφαίο στην ιστορία στη Γερμανία. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.42.

Φράιμπουργκ και Άιντραχτ έχουν πετύχει από 7 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο των αγώνων τους, επίδοση που είναι χειρότερη μόνο από της Μπάγερν (11). Σε απόδοση 2.00 βρίσκουμε την επιλογή να δούμε περισσότερα γκολ στο 2ο ημίχρονο στο μεταξύ τους παιχνίδι.

Το πρόγραμμα στην Ιταλία ξεκινάει με την αναμέτρηση της Λέτσε κόντρα στη Σασουόλο. Τα 3 από τα 4 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στο Via del Mare (για Serie A και Serie B) έληξαν ισόπαλα, σημείο που αυτή τη φορά προσφέρεται σε απόδοση 3.20.

Στην Ολλανδία, ο Άγιαξ υποδέχεται την Άλκμααρ, που δεν έχασε κανένα από τα 8 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Θα αποφύγει ξανά την ήττα; Η διπλή ευκαιρία Χ2 πληρώνει 1.80.

