Αδιανόητο αυτό που έκανε το Μαρόκο στο Μουντιάλ Κ20: Άλλαξε τρεις τερματοφύλακες και νίκησε τη Γαλλία στα πέναλτι!
Στιγμές από το... μέλλον. Το Μαρόκο ανθίζει στον ποδοσφαιρικό χάρτη, κάτι που οφείλεται στην ανδρική ομάδα αλλά και στους παίκτες που ακολουθούν από τα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια.
Συγκεκριμένα, η Κ20 της χώρας κατάφερε να αποκλείσει στα πέναλτι (5-4) τη Γαλλία (1-1 κανονική διάρκεια) και να κλείσει μία θέση στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ που διοργανώνεται στη Χιλή και θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή.
Ωστόσο, ο τρόπος που έφτασε σε αυτή την ιστορική στιγμή, σίγουρα είναι κατάλληλη για... βιβλίο ή ταινία. Σε αυτό το ματς έπαιξαν και οι τρεις τερματοφύλακες (!) του ρόστερ. Αλλά ας τα πάρουμε με τη σειρά.
Ο Γιανίς Μπενσαού ήταν βασικός και μέχρι στιγμής, από τους βασικότερους λόγους που το Μαρόκο έχει φτάσει μέχρι εδώ. Ωστόσο, ο 19χρονος πορτιέρε της Μονακό τραυματίστηκε στο 64ο λεπτό και έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Ιμπραϊμ Γκομίς να παίρνει τη θέση του στο ματς.
Με μία αλλαγή να έχει μείνει διαθέσιμη, ο Μοχάμεντ Ουάμπι έκανε κίνηση-ματ πριν ολοκληρωθεί η παράταση. Λίγο πριν τη λήξη, έβγαλε τον 20χρονος υψηλόσωμο (2 μέτρα) πορτιέρε της Μαρσέιγ και έριξε τον Χακίμ Μεσμπάχι που αγωνίζεται στην FAR Reserve από το Μαρόκο.
Πολλοί απόρησαν με αυτή την αλλαγή αλλά στο φινάλε, εξελίχθηκε σε «χρυσή». Με τις δύο χώρες να έχουν χάσει από ένα πέναλτι, ο 20χρονος τερματοφύλακας στάθηκε απέναντι στον Νγκουεσάν της Σεντ Ετιέν, έπεσε σωστά και κατάφερε να το αποκρούσει στέλνοντας τη χώρα του στον μεγάλο τελικό.
The moment that took Morocco to their first #U20WC final. ✍️ pic.twitter.com/sPSNBELXXP— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 15, 2025
