Εθνική Ελπίδων: Η ενδεκάδα απέναντι στη Λετονία για το EURO U21
Η Εθνική Ελπίδων, μετά την τρομερή εμφάνιση και τη νίκη απέναντι στην Γερμανία (3-2), είναι έτοιμη να ριχτεί στη «μάχη» με τη Λετονία (ΕΡΤ2, 17:00) για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του EURO U21. Με στόχο φυσικά να κάνει το 3Χ3 στον όμιλό της και να βάλει πλώρη για την τελική φάση της διοργάνωσης.
Ο προπονητής της Εθνικής, Γιάννης Ταουσιάνης, έκανε τις επιλογές του για το κρίσιμο παιχνίδι στη Ρίγα με την ενδεκάδα να είναι η εξής:
Μπότης, Κουτσογούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Καλοσκάμης, Κάτρης, Γκούμας, Σμυρλής, Πνευμονίδης, Ράλλης.
Αναπληρωματικοί: Τσομπανίδης, Κοντούρης, Τζίμας, Αποστολάκης, Κ. Κωστούλας, Μπρέγκου, Παπακανέλλος, Μ. Κωστούλας, Νικολάου.
