Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας ανακοίνωσε την έναρξη πειθαρχικών διαδικασιών κατά του Βαγγέλη Παυλίδη, αλλά και της Πόρτο του Βίλας Μπόας.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FPF) ανακοίνωσε την έναρξη πειθαρχικών διαδικασιών και κατά του Βαγγέλη Παυλίδη. Θυμίζουμε, πως ο πρόεδρος της Πόρτο, Αντρέ Βίλας Μπόας, είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση κατά τη διαιτησία του Μιγκέλ Νογκέιρα και του Μπρούνο Εστέβες ,που ήταν στο VAR, στο ντέρμπι με την Μπενφίκα την Κυριακή (5/10). Ο ισχυρός άνδρας των «Δράκων» είχε υποστηρίξει πως ο Παυλίδης προέβη σε μία πράξη ανάρμοστης συμπεριφοράς, η οποία προκάλεσε αναστάτωση και οργή στις τάξεις της ομάδας του. Μάλιστα, ο ίδιος και η ομάδα του είχαν καταθέσει επίσημη καταγγελία κατά του Έλληνα επιθετικού. «Η επίθεση του Παυλίδη ήταν σοβαρή και η Πόρτο θα καταθέσει καταγγελία, γιατί ήταν βίαιη ενέργεια που θα μπορούσε να τραυματίσει τον ποδοσφαιριστή μας. Το VAR έπρεπε να επέμβει». Ωστόσο, στον φάκελο της Ομοσπονδίας είναι και ο Βίλας Μπόας για τα όσα είπε για τη διαιτησία.

Η Μπενφίκα έχει περάσει στην αντεπίθεση και κατέθεσε επίσης καταγγελία κατά του Άλαν Βαρέλα, μέσου της Πόρτο, για αγκωνιά στον Παυλίδη. Η καταγγελία υποβλήθηκε αργότερα, αλλά αναμένεται να οδηγήσει επίσης στην έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας κατά του Αργεντινού παίκτη.