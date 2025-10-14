Πάμε Στοίχημα Football Party by Gazzetta: Είδαμε παρέα το παιχνίδι της Εθνικής με τη Δανία

Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta έδωσε για ακόμη μια φορά ρυθμό και ένταση σε μια Κυριακή.

Η Εθνική Ελλάδος ταξίδεψε στην Κοπεγχάγη για να αντιμετωπίσει τη Δανία. Μπορεί το αποτέλεσμα να μην ήταν το επιθυμητό, όμως όσοι βρέθηκαν σε καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη τη χώρα, το έζησαν με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο και live ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα.

Ο Θανάσης Πασσάς υποδέχτηκε τους Παναγιώτη Σινάπη, Κόνι Θεοδώρου και Γιώργο Θεοφανόπουλο, σε ένα live γεμάτο χιούμορ, προβλέψεις και στοιχηματικά tips. Η παρέα του Gazzetta, συμπληρώθηκε με την Μάρθα Χωριανοπούλου και τον Μάκη Σταθάτο, οι οποίοι μετέφεραν ζωντανά όλες τις εξελίξεις από τα γήπεδα της Ευρώπης, προσφέροντας ανάλυση και σχολιασμό για κάθε ποδοσφαιρική μάχη.

Όπως πάντα, το Πάμε Στοίχημα φρόντισε για ενισχυμένες αποδόσεις που κράτησαν την αδρεναλίνη ψηλά. Σε όλα τα καταστήματα ΟΠΑΠ, οι φίλοι του ποδοσφαίρου είχαν τη δυνατότητα να μπουν στο παιχνίδι απλώς σκανάροντας το QR code, συμμετέχοντας αυτόματα σε κληρώσεις για μοναδικά δώρα και εμπειρίες.

