Αργεντινή και Ισπανία θα μονομαχήσουν τον Μάρτιο του 2026 για τον τίτλο του Finalissima, με την Ντόχα να μοιάζει πιθανότερος προορισμός του τελικού.

Ένα παιχνίδι που περιμένουν αρκετοί ποδοσφαιρόφιλοι, για διάφορους λόγους πέραν του τροπαίου που θα διεκδικηθεί, είναι ο τελικός του Finalissima.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση, ανάμεσα στην εν ενεργεία Παγκόσμια πρωταθλήτρια και τον πρωταθλητή Ευρώπης, πρόκειται να λάβει χώρα τον Μάρτιο του 2026, κατά το «παράθυρο» της διακοπής των Εθνικών ομάδων. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ούτε η ακριβής ημερομηνία, ούτε φυσικά η έδρα του αγώνα.

Αργεντινή και Ισπανία θα διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους και όπως προκύπτει από δημοσίευμα της Marca, η Ντόχα αποτελεί φαβορί ως πόλη για την διεξαγωγή του αγώνα. Μερικοί από τους λόγους είναι η βολική τοποθεσία όσον αφορά την απόσταση που θα πρέπει να καλύψουν οι δυο ομάδες, αλλά και το ευνοϊκό κλίμα.

Επίσης, η συγκεκριμένη πόλη αποτελεί «βάση» του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, κάτι που φυσικά «γέρνει» την πλάστιγγα προς το στάδιο ''Lusail'', εκεί όπου η «Αλμπισελέστε» πανηγύρισε το Μουντιάλ το 2022. Αν λοιπόν προκριθεί η συγκεκριμένη επιλογή, ο Λιονέλ Μέσι και η παρέα του θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν για 2η φορά το τρόπαιο, ενώ για τους Ισπανούς θα είναι η... πρώτη.