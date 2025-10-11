Ο γιός του αδικοχαμένου Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο σκόραρε δύο ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του και του αφιέρωσε το γκολ! (vid)

O γιός του αδικοχαμένου προπονητή της Μπόκα Τζούνιορ Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο, Νάτσο, σκόραρε το μοναδικό γκολ της ομάδας του στην ισοπαλία με 1-1 της Τίγκρε κόντρα στη Νιούελς Ολντ Μπόις και το αφιέρωσε στον πατέρα του.

Την περασμένη Πέμπτη (09/10) τα ξημερώματα πέθανε μετά από χρόνια μάχη με τον καρκίνο του προστάτη ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο, βυθίζοντας στο πένθος το αργεντίνικο ποδόσφαιρο.

Δύο ημέρες μετά τον άδικο χαμό του 69χρόνου τεχνικού, ο γιος του Νάτσο συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή και μάλιστα ξεκίνησε βασικός στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Τίγκρες κόντρα στη Νιούελς Ολντ Μπόις. «Πήρα την απόφαση να παίξω σήμερα επειδή το χρειαζόμουν για τον εαυτό μου και επειδή κι εκείνος θα το ήθελε», δήλωσε ο 24χρόνος επιθετικός μετά την λήξη του αγώνα.

Λίγο πριν τη σέντρα του παιχνιδιού τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή με ολόκληρο το γήπεδο να στέκεται όρθιο για να τιμήσει τη μνήμη του Ρούσο και τον Νάτσο να μην μπορεί να συγκρατηθεί, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σε κλάματα.

Παρά τη συγκίνηση του ο νεαρός επιθετικός της Τίγκρες κατάφερε να βρει δίχτυα και να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του μετά από την εξαιρετική πάσα του Ρομέρο. Ο Νάτσο με το που έβαλε το γκολ έτρεξε προς τη κερκίδα με τους οπαδούς των φιλοξενούμενων, κοίταξε ψηλά στον ουρανό και αφιέρωσε το γκολ στον πατέρα του.

Μετά το πέρας του αγώνα ο Νάτσο εμφανίστηκε αρκέτα συγκινημένος δηλώνοντας: «Ήταν κάποιες πολύ δύσκολες εβδομάδες, μήνες, μέρες, αλλά σήμερα είναι μια μέρα για να θυμόμαστε τον πατέρα μου με χαμόγελο. Είναι ένα φιλί στον ουρανό. Πρέπει να είναι χαρούμενος όπου κι αν βρίσκεται. Είναι μια δύσκολη στιγμή, αλλά υπάρχουν μικρές στιγμές ευτυχίας όταν τον θυμάμαι. Σίγουρα πρέπει να είναι χαρούμενος και χαμογελαστός».