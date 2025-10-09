Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο: Ένας μαχητής που «έσβησε» νωρίς

Ο Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/10) σε ηλικία 69 ετών, σκορπίζοντας παγκόσμια θλίψη. Ένας μαχητής όπου και αν δούλεψε.

Η είδηση του θανάτου του Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/10) έχει γίνει παγκοσμίως το νούμερο ένα θέμα όσον αφορά τα του ποδοσφαίρου. Ο... πρώην πλέον τεχνικός της Μπόκα Τζούνιορς δυστυχώς έχασε την άνηση μάχη με την επάρατη νόσο, σκορπίζοντας θλίψη στους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους.

Ένας τεχνικός με το χαμόγελο διάχυτο στα χείλη του συνεχώς, εργατικός και μαχητής όπου και αν εργάστηκε, που σίγουρα δεν πρόλαβε να κάνει όλα όσα ήθελε, σε αυτή την τρίτη θητεία του στην Μπόκα.

Μια ολόκληρη καριέρα στην Εστουδιάντες

Η πορεία του Ρούσο στο άθλημα ξεκίνησε το μακρινό 1975, όταν και έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα με την Εστουδιάντες. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος σύλλογος έμελλε να είναι ο μοναδικός του οποίου φόρεσε τη φανέλα σαν ποδοσφαιριστής.

Ο Ρούσο πέρασε μια ολόκληρη ποδοσφαιρική ζωή εκεί, αγωνιζόμενος επί 13 συναπτά έτη, κατακτώντας δυο πρωταθλήματα Αργεντινής και σημειώνοντας 11 γκολ, παρότι αγωνιζόταν ως αμυντικός μέσος. Μάλιστα, φόρεσε και 17 φορές την εμφάνιση της «Αλμπισελέστε» στο πλάι του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, σκοράροντας μια.

Στον πάγκο με το... καλησπέρα

Αμέσως μετά την απόσυρσή του, ο Ρούσο παρέμεινε στο χώρο, από την... σκοπιά του προπονητή. Πρώτα στη Λανούς, και ύστερα στην αγαπημένη του Εστουδιάντες, από το 1992 έως και το 1996, κατακτώντας με αμφότερες τον τίτλο Primera Nacional, δηλαδή της δεύτερης κατηγορίας στην Αργεντινή.

Ακολούθησε η Ουνιβερσιντάντ στη Χιλή για μόλις 12 παιχνίδια, ενώ ύστερα είχε επίσης μικρό πέρασμα από τον πάγκο της Ροσάριο Σεντράλ (11 ματς) της Ουνιόν Ντεπορτίβα Σαλαμάνκα (14 αγώνες), αλλά και της Κολόν (11 παιχνίδια).

Νέα χιλιετία και... μεγάλοι τίτλοι!

Το 1999 επέστρεψε στο τιμόνι της Λανούς, κοουτσάροντας για 33 ματς, ενώ τη διετία 2000-2002 πέρασε από την τεχνική ηγεσία των Λος Αντες και Μονάρκας, πριν έρθει ακόμη μια... επιστροφή. Αυτή στη Ροσάριο Σεντράλ, όπου ουσιαστικά «καθιερώθηκε».

Έμεινε εκεί από το 2002 έως το 2004, για 70 επίσημα παιχνίδια, πριν η Βελέζ του χτυπήσει την πόρτα, αναγνωρίζοντας την αξία του. Εκεί ήταν που κατόρθωσε να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα Αργεντινής, της σεζόν 2004-2005.

Όμως η μεγάλη πρόκληση ήταν η επόμενη, αφού η Μπόκα Τζούνιορς τον κάλεσε και εκείνος δεν μπορούσε να αρνηθεί. Οδήγησε τον ιστορικό σύλλογο στην κατάκτηση του Κόπα Λιμπερταδόρες (2006-2007), φεύγοντας με τις καλύτερες των εντυπώσεων.

🥹❤️ ASÍ te vamos a recordar siempre, Miguel.



🏆 Russo y la emoción inolvidable luego de gritar CAMPEÓN con @RosarioCentral. pic.twitter.com/EFWDUCOLqU — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 9, 2025

Επιστροφή στο... παρελθόν

Η πορεία που ακολούθησε στη συνέχεια μοιάζει με το ξεκίνημα της καριέρας του, αφού από το 2007 έως το 2019 που επέστρεψε στην Μπόκα, πέρασε από τον πάγκο 8 (!) ομάδων, κάνοντας μάλιστα δυο θητείες στη Ροσάριο Σεντράλ (από τις συνολικά 5).

Κατέκτησε και πάλι τον τίτλο στην Β' Κατηγορία του ποδοσφαίρου της Αργεντινής, ενώ αναδείχθηκε πρωταθλητής και στην Κολομβία με τη Μιγιονάριος, παίρνοντας και το Σούπερ Καπ. Το 2020 και στην... αρχή της πανδημίας, γύρισε ξανά στην Μπόκα.

Την έστεψε πρωταθλήτρια εκείνης της σεζόν, ενώ πήρε και το Κύπελλο, σε μια άκρως επιτυχημένη δεύτερη παρουσία στην ομάδα.

Η Σαουδική Αραβία και το πρόβλημα υγείας

Το 2021 και πριν γίνει... της μόδας, ο Ρούσο υπέγραψε με την Αλ Νασρ, κάνοντας και αυτό το βήμα στην καριέρα του, με τον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας να γίνεται ο νούμερο 16 που προπονεί ο «γυρολόγος» Αργεντίνος κόουτς.

Ωστόσο, ήδη από το 2017 είχε αρχίσει η πολύ δύσκολη μάχη του με τον καρκίνο του προστάτη, η οποία αν και τον ταλαιπώρησε αρκετά, δεν στάθηκε ικανή να τον καταβάλλει, τουλάχιστον μέχρι πρότινος. Το πέρασμα από τη Saudi Pro League ήταν σύντομο και η 5η θητεία στη Ροσάριο Σεντράλ αναπόφευκτη.

Εκεί, πανηγύρισε και τον τελευταίο τίτλο της καριέρας του, το Κύπελλο της σεζόν 2022-2023. Ακολούθησε ένα -ακόμη- μίνι πέρασμα από τη Σαν Λορέντσο και... επιστροφή στην Μπόκα.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/SqE0zS3CmY — AFA (@afa) October 8, 2025

Η αρχή του... τέλους

Τον περασμένο Ιούνιο, μέσα σε κλίμα ευφορίας, ο Ρούσο ανακοινώθηκε ως προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς για 3η φορά στην μεγάλη καριέρα του. Κάθισε στον πάγκο της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων των ΗΠΑ, όπου η ομάδα του πήρε δυο ισοπαλίες, αλλά η ήττα από την Μπάγερν δεν της επέτρεψε να προκριθεί στα νοκ-άουτ.

Η -νέα του- αρχή ήταν γεμάτη αισιοδοξία, όμως εν τέλει αποδείχθηκε... σκοτεινή. Η ασθένεια πλέον κατέβαλλε τον Ρούσο, που σχεδόν δεν μπορούσε να σταθεί, εξ'ού και πέρασε όλη τη διάρκεια του αγώνα με την Σεντράλ Κόρδοβα, καθισμένος στον πάγκο.

Ακολούθησε νοσηλεία και αποχή του από τις προπονήσεις του κλαμπ, μέχρι και τα ξημερώματα της Πέμπτης, όπου άφησε την τελευταία του πνοή, γεμίζοντας θλίψη τον λαό της Αργεντινής και όχι μόνο...