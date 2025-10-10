Στο 81' η Εθνική Ελπίδων βρήκε το τρίτο τέρμα με τον Ράλλη που της έδωσε και τη νίκη με 2-3 επί της Γερμανίας.

Μεγάλη νίκη για την Εθνική Ελλάδας των Ελπίδων με τους... μικρούς της γαλανόλευκης να φεύγουν με το διπλό από τη Γερμανία με 2-3.

Το γκολ του Ράλλη στο 81' ήταν αυτό που έδωσε τη νίκη, με τον Έλληνα επιθετικό να κλέβει έξω από την περιοχή και με ένα δυνατό διαγώνιο σουτ να βρίσκει δίχτυα για το 2-3.

Η Εθνική είχε προηγηθεί με 0-2 με τους Κ. Κωστούλα και Τζίμα μέσα σε δύο λεπτά (13' και 14'), με τη Γερμανία να ισοφαρίζει μέσα σε ένα πεντάλεπτο στο δεύτερο μέρος στο 54' και στο 59'.