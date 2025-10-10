Ο Κωνσταντίνος Κωστούλας και ο Στέφανος Τζίμας έκαναν το 2-0 για την Ελλάδα U21 κόντρα στη Γερμανία με δυο γκολ σε δυο λεπτά.

Τρομερό ξεκίνημα για την Ελλάδα U21 στην έδρα της Γερμανία. Η Εθνική Ελπίδων πήρε προβάδισμα δυο γκολ πριν τη συμπλήρωση 15 λεπτών, με δυο γκολ μέσα σε λιγότερα από 120 δευτερόλεπτα.

Στο 12' ο Γκούμας έβαγελ την μπαλιά έπειτα από στατική φάση, ο Αλεξίου έκανε την κεφαλιά πάσα και ο στόπερ του ΟΦΗ, Κωνσταντίνος Κωστούλας με νέα κεφαλιά άνοιξε το σκορ.

Στο 14' ο Τζίμας πίεσε και έκλεψε την μπάλα από τον τερματοφύλακα των Γερμανών, γύρισε το σώμα του και πλάσαρε σε κενή εστία για το 0-2.