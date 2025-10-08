Τομ Λόκιερ: Πήρε το «πράσινο φως» για να παίξει ξανά ποδόσφαιρο!
Ήταν Δεκέμβριος του 2023, όταν ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης «πάγωσε» κατά τη διάρκεια του αγώνα της Premier League, μεταξύ Μπόρνμουθ και Λούτον.
Στο 58ο λεπτό της συνάντησης, ο -τότε- αρχηγός των φιλοξενούμενων, Τομ Λόκιερ κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας χάσει τις αισθήσεις του. Μάλιστα, τον Μάϊο της ίδιας χρονιάς είχε υποστεί παρόμοιο περιστατικό. Φυσικά, ο αγώνας διεκόπη οριστικά και ο Ουαλός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Στο σήμερα, ο 30χρονος πλέον Λόκιερ φαίνεται πως έχει ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, έχει υποβληθεί σε εξονυχιστικές εξετάσεις, του έχει τοποθετηθεί απινιδωτής στο σημείο της καρδιάς και, εάν το αποφασίσει, μπορεί ξανά να παίξει ποδόσφαιρο!
Rob Earnshaw was all of us hearing this Tom Lockyer news! ❤️— BBC Sport Wales (@BBCSportWales) October 7, 2025
📺 Watch Feast of Football on @BBCiPlayer and BBC One Wales tomorrow from 22:55
🎧 Listen on @BBCSounds#BBCFootball pic.twitter.com/eB09DUS0mv
Έχοντας πάρει το «ΟΚ» από τους αρμόδιους ιατρούς, ο Λόκιερ πλέον καλείται να ξεπεράσει τον... φόβο και να επιστρέψει στη δράση, σε όποια κατηγορία και αν είναι αυτό!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.