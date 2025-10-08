Σχεδόν δυο χρόνια μετά την ανατριχιαστική στιγμή όπου κατέρρευσε εντός γηπέδου, ο Τομ Λόκιερ πήρε το «οκ» για να επανέλθει στη δράση!

Ήταν Δεκέμβριος του 2023, όταν ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης «πάγωσε» κατά τη διάρκεια του αγώνα της Premier League, μεταξύ Μπόρνμουθ και Λούτον.

Στο 58ο λεπτό της συνάντησης, ο -τότε- αρχηγός των φιλοξενούμενων, Τομ Λόκιερ κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας χάσει τις αισθήσεις του. Μάλιστα, τον Μάϊο της ίδιας χρονιάς είχε υποστεί παρόμοιο περιστατικό. Φυσικά, ο αγώνας διεκόπη οριστικά και ο Ουαλός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Στο σήμερα, ο 30χρονος πλέον Λόκιερ φαίνεται πως έχει ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, έχει υποβληθεί σε εξονυχιστικές εξετάσεις, του έχει τοποθετηθεί απινιδωτής στο σημείο της καρδιάς και, εάν το αποφασίσει, μπορεί ξανά να παίξει ποδόσφαιρο!

Rob Earnshaw was all of us hearing this Tom Lockyer news! ❤️



📺 Watch Feast of Football on @BBCiPlayer and BBC One Wales tomorrow from 22:55



🎧 Listen on @BBCSounds#BBCFootball pic.twitter.com/eB09DUS0mv — BBC Sport Wales (@BBCSportWales) October 7, 2025

Έχοντας πάρει το «ΟΚ» από τους αρμόδιους ιατρούς, ο Λόκιερ πλέον καλείται να ξεπεράσει τον... φόβο και να επιστρέψει στη δράση, σε όποια κατηγορία και αν είναι αυτό!