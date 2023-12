Λόκιερ: «Τα πάω πολύ καλά, νιώθω ξανά ο εαυτός μου μετά την ανακοπή καρδιάς»

Θετική ήταν η τελευταία ενημέρωση γύρω από την κατάσταση της υγείας του Λόκιερ, ο οποίος τόνισε πως βαδίζει σε καλό δρόμο μετά την ανακοπή καρδιάς που σόκαρε την Premier League.

Τα καλύτερα δυνατά νέα φρόντισε να μοιραστεί με τους ακόλουθούς του στα social media ο αρχηγός της Λούτον, Τόμ Λόκιερ! Δυο εβδομάδες μετά την ανακοπή καρδιάς που υπέστη κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του κόντρα στη Μπόρνμουθ, ο Άγγλος προέβη σε ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του με τα νέα να είναι άκρως θετικά.

Όπως τόνισε η ανάρρωσή του βαδίζει σε πολύ καλό δρόμο και ο ίδιος νιώθει ξανά ο εαυτός του, αν και τόνισε πως το μέλλον της επαγγελματικής του καριέρας θα κριθεί από το πόρισμα των ειδικών που πρόκειται να καταφτάσει μέσα στο νέο έτος.

«Θα ήθελα απλώς να πω ότι τα πάω πολύ καλά και νιώθω ο εαυτός μου μετά την καρδιακή ανακοπή που έπαθα στο Μπόρνμουθ .Ο λόγος που τα πάω τόσο καλά οφείλεται στις ηρωικές ενέργειες των παικτών, του προσωπικού και των γιατρών. Νιώθω ευγνώμων που μου συνέβη αυτό περιτριγυρισμένος από αυτούς τους ήρωες. Μου έσωσαν τη ζωή.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που κάνατε για μένα. Ενώ στεναχωριέμαι που δεν συμμετέχω, νιώθω περήφανος βλέποντας τους συμπαίκτες μου να συνεχίζουν τη μάχη χωρίς εμένα. Το μαχητικό πνεύμα που έχω δει στα τρία τελευταία παιχνίδια μου έδωσε την απαραίτητη ώθηση. Θα κάνω ό,τι μπορώ με όποιον τρόπο είναι δυνατό για να βοηθήσω τον προπονητή και την ομάδα. Με ποια ιδιότητα μένει να φανεί, καθώς πρόκειται να μιλήσω με τους ειδικούς από το νέο έτος».

