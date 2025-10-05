Μία αναπάντεχη «συνάντηση» με αρκούδα είχε ο Άνχελ Κορέα στην πόλη του Μόντερεϊ και μάλιστα μερικά μέτρα μακριά από το σπίτι του.

Εδώ και μερικούς μήνες, ο Άνχελ Κορέα είναι κάτοικος Μεξικού για λογαριασμό της Τίγκρε έχοντας αφήσει πίσω του την Ισπανία και την Ατλέτικο Μαδρίτης μετά από μία δεκαετία.

Σίγουρα, ο πρώην παίκτης των Ροχιμπλάνκος δεν θα ερχόταν πρόσωπο με πρόσωπο με μία... αρκούδα στους δρόμους της Μαδρίτης, όμως στο Μεξικό το έζησε και αυτό! Η σύζυγός του μοιράστηκε στα social media μία απρόσμενη «συνάντηση» του Κορέα με αρκούδα, σε δρόμο του Μόντερεϊ και μερικά μέτρα μακριά από το σπίτι τους.

📹 🐻 Ángel Correa, delantero de Tigres, fue sorprendido por un oso cerca de su domicilio en Monterrey. Su esposa Sabrina di Marzo compartió el momento en redes. pic.twitter.com/bbpfxyFjNM — INFO7MTY (@info7mty) October 3, 2025

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Κορέα κρατάει στην αγκαλιά του την μικρή του κόρη και μόλις βλέπει την αρκούδα να κινείται προς το μέρος τους αρχίζει να κάνει βήματα προς τα πίσω. Ωστόσο, αντιλαμβανόμενος πως το ζώο δεν έχει επιθετικές διαθέσεις, χαλάρωσε δίνοντας ένα ζεστό χαμόγελο στην κάμερα.