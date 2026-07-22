Τίγκρε: Πυροβόλησαν πούλμαν με οπαδούς μετά το ματς με τη Νασιονάλ

Τίγκρε: Πυροβόλησαν πούλμαν με οπαδούς μετά το ματς με τη Νασιονάλ

Τίγκρε: Πυροβόλησαν πούλμαν με οπαδούς μετά το ματς με τη Νασιονάλ

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Στιγμές τρόμου έζησαν οι οπαδοί της Τίγκρε κατά την επιστροφή τους από την Ουρουγουάη, καθώς το πούλμαν που τους μετέφερε δέχθηκε πυροβολισμούς.

Εφιαλτικές στιγμές έζησαν οι οπαδοί της Τίγκρε κατά την επιστροφή τους από την Ουρουγουάη, καθώς το πούλμαν που τους μετέφερε στην Αργεντινή δέχθηκε επίθεση με πυροβολισμούς από αγνώστους.

Οι φίλοι της ομάδας επέστρεφαν μετά το 3-0 επί της Νασιονάλ στο Μοντεβιδέο για τα playoffs του Copa Sudamericana, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά του λεωφορείου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ οι σφαίρες πέρασαν από τα τζάμια του πούλμαν, με δύο άτομα να τραυματίζονται. Ευτυχώς, κανείς από τους δύο δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Όπως αναφέρει μάρτυρας από θαύμα δεν υπήρξε θύμα και το περιστατικό έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στη χώρα.

Δείτε φωτογραφίες:

 

     

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