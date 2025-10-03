Πρεμιέρα SOCCA Premier League και κλήρωση ομίλων στο TUI Socca Champions League

Με τον πιο δυναμικό τρόπο και με πολλές υποσχέσεις καλωσορίζει τον Οκτώβριο ο κόσμος του μίνι ποδοσφαίρου, που κινείται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.

Η δράση σε αυτόν τον γαλαξία θα κορυφωθεί από τις 16 έως τις 22 Οκτωβρίου στο Ρέθυμνο, όπου θα διεξαχθούν διαδοχικά τo TUI SOCCA Champions League σε επίπεδο συλλόγων και το SOCCA Aegean Cup με τη συμμετοχή εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών. Η αντίστροφη μέτρηση ενόψει της σέντρας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη αρχίζει σήμερα, Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου 2025, στις 20:00 με την πραγματοποίηση της κλήρωσης η οποία θα μεταδοθεί απ’ ευθείας από το κανάλι της International SOCCA Federation στο YouTube.

Στο TUI Socca Champions League 2025 θα συμμετάσχουν 106 ομάδες από 70 πόλεις και από 40 χώρες και των πέντε ηπείρων.

Ως trailer του TUI SOCCA Champions League 2025 λειτούργησε η λαμπερή πρεμιέρα της νεοπαγούς στην Ελλάδα SOCCA Premier League στο πλαίσιο της οποίας αυτή τη βδομάδα, διεξήχθησαν οι 10 πρώτοι αγώνες πολύ υψηλού επιπέδου.

Η κορυφαία λίγκα της χώρα μας στο μινι ποδόσφαιρο είχε την έναρξη που της άξιζε με λάμψη, αδρεναλίνη και πολύ θέαμα τόσο σε Θεσσαλονίκη όσο και σε Αθήνα.

Οι Cometas, οι San Antonio, οι Magufana και οι Smixiside δεν συνάντησαν μεγάλες δυσκολίες και επικράτησαν άνετα φανερώνοντας από την πρώτη κιόλας αγωνιστική τις δυνατότητες και τις φιλοδοξίες τους.

Τα υπόλοιπα έξι ματς κρίθηκαν στο όριο, με διαφορά ενός ή δύο γκολ, προσφέροντας έντονες συγκινήσεις. Ξεχώρισε η αναμέτρηση Αλκοολικός Αστέρας – W Rizz, στην οποία οι φιλοξενούμενοι πήραν τους τρεις βαθμούς με… buzzer beater στο τελευταίο λεπτό απέναντι στους Πρωταθλητές Θεσσαλονίκης της περυσινής ΟΠΑΠ Unileague όπως και το Galatsicos – ΠΑΣ Νάξου όπου οι πρώτοι επανέλαβαν την νίκη με 3-2 που πέτυχαν στο Μεγάλο Τελικό προ λίγων μηνών απέναντι στους δεύτερους παρά τα 8 δοκάρια των Κυκλαδιτών.

Οι Ζιγκολο και οι Apache, αν και έδειχναν να «καθαρίζουν» εύκολα, χρειάσθηκε να… ιδρώσουν στο φινάλε για να επιβληθούν, ενώ οι Klika x Favelas πέτυχαν δύσκολη νίκη απέναντι στους Bandoleros, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για τέσσερις ομάδες που έχουν τα φόντα να πρωταγωνιστήσουν. Παρομοίως, ο αγώνας Betis SKG – Unlucky Strickers διατήρησε το ενδιαφέρον του μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τους δεύτερους να κρατούν το προβάδισμα (3-2) και να εκκινούν με επιτυχία.

Οι διοργανώσεις της SOCCA διεξάγονται με την ευθύνη της Διεθνούς Ομοσπονδίας (International SOCCA Federation) και με την αιγίδα και την αμέριστη υποστήριξη της ΕΠΣ Σάλας, μέλους της ΕΠΟ ενώ το TUI Socca Champions League που θα μεταδοθεί από την Cosmote TV τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, της Περιφέρειας Κρήτης, και του Δήμου Ρεθύμνου.