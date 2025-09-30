Προκλητικός Μεσούτ Οζίλ: «Να μπει τέλος στο εμπάργκο των Τουρκοκυπρίων»

Ο Μεσούτ Οζίλ, κατά την επίσκεψή του στα κατεχόμενα, εξέφρασε τη στήριξή του στους Τουρκοκύπριους αθλητές, ενώ κάλεσε UEFA και FIFA να επέμβουν και να άρουν το εμπάργκο.

Ο Μεσούτ Οζίλ, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, πήρε ανοιχτά θέση υπέρ των Τουρκοκυπρίων αθλητών και του δικαιώματός τους να συμμετέχουν ισότιμα στον χώρο του αθλητισμού. Ο παλαίμαχος Γερμανός διεθνής με ρίζες από την Τουρκία, τόνισε πως «ήρθε η ώρα για αντεπίθεση» απέναντι στα αθλητικά εμπάργκο που, όπως σημείωσε, εφαρμόζονται εδώ και χρόνια εις βάρος της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στα κατεχόμενα, ο Οζίλ είχε επαφές τόσο με νέους αθλητές όσο και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, με τον οποίο συζήτησε τρόπους για να αρθούν οι περιορισμοί που εμποδίζουν τη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων σε διεθνείς διοργανώσεις. Στόχος του, όπως ανέφερε, είναι να αναδειχθεί το ζήτημα σε διεθνές επίπεδο και να φτάσει μέχρι την UEFA και τη FIFA, ώστε να υπάρξει αλλαγή στο ισχύον καθεστώς.

«Ο αθλητισμός είναι δικαίωμα όλων», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, καλώντας τις παγκόσμιες ποδοσφαιρικές αρχές να δώσουν λύση και να επιτρέψουν στους Τουρκοκύπριους να αγωνίζονται όπου θέλουν.

Να θυμίσουμε ότι ο άλλοτε παίκτης των Άρσεναλ και Ρεάλ Μαδρίτης είναι έντονα πολιτικοποιημένος κι έχει δηλώσει πως επιθυμεί να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, στεκόμενος στο πλευρό του κουμπάρου του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ποιος είναι ο Τατάρ που συναντήθηκε ο Οζίλ

Ο Ερσίν Τατάρ είναι ο σημερινός ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας και από το 2020 κατέχει το αξίωμα του λεγόμενου «προέδρου» του καθεστώτος στα κατεχόμενα της Κύπρου που αναγνωρίζεται διεθνώς μόνο από την Τουρκία. Γεννημένος στη Λευκωσία το 1960, σπούδασε οικονομικά στη Βρετανία και στη συνέχεια εντάχθηκε στο Κόμμα Εθνικής Ενότητας, όπου ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η πολιτική του στάση έχει ταυτιστεί με τις επιδιώξεις της Άγκυρας, καθώς απορρίπτει τη δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία, όπως την έχει καθορίσει ο ΟΗΕ και προωθεί τη λύση δύο κρατών, ουσιαστικά τη μονιμοποίηση της διχοτόμησης.

Αυτή η θέση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις επιθυμίες της ελληνοκυπριακής πλευράς και τη διεθνή νομιμότητα, αποτελώντας εμπόδιο στις προσπάθειες για επανένωση του νησιού. Για πολλούς Κυπρίους, ο Τατάρ εκφράζει περισσότερο τις επιδιώξεις της Τουρκίας παρά τα πραγματικά συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων.