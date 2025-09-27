Ο Χρήστος Τζόλης δέχθηκε ένα πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα στην αναμέτρηση της Μπριζ με τη Σταντάρ Λιέγης και, εμφανώς εκνευρισμένος, ζήτησε τα ρέστα από τον αντίπαλό του που τελικά αποβλήθηκε!

Παραλίγο να τραυματιστεί σοβαρά ο Χρήστος Τζόλης στο Βέλγιο! Ο Έλληνας εξτρέμ, που βρήκε δίχτυα στο α' ημίχρονο του εκτός έδρας ματς της Μπριζ με την Σταντάρ Λιέγης, δέχθηκε ένα επικίνδυνο και άτσαλο μαρκάρισμα στο 62ο λεπτό και ευτυχώς απέφυγε τα χειρότερα!

Μετά από σέντρα μέσα στην περιοχή της Σταντάρ, ο Τζόλης κινήθηκε προς την μπάλα, στην οποία και έφτασε πρώτος δευτερόλεπτα πριν ο αντίπαλός του τον γκρεμίσει. Πιο συγκεκριμένα, ο Φόσεϊ έπαιξε πολύ επικίνδυνα σηκώνοντας το πόδι του ψηλά, βρήκε τον Τζόλη στην πλάτη και στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια τον πλάκωσε με το σώμα του πέφτοντας!

Η φάση εξελίχθηκε μπροστά στον διαιτητή που χωρίς να το σκεφτεί δευτερόλεπτο, έδειξε στον παίκτη της Σταντάρ την απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο Τζόλης πάντως, εμφανώς εκνευρισμένος με την ενέργεια του Φόσεϊ, σηκώθηκε αμέσως για να του ζητήσει τα ρέστα, προτού δεχθεί ιατρική βοήθεια. Η φάση συνέβαλε στο να φτάσει στη νίκη η Μπριζ που πήρε το «τρίποντο» με γκολ στο 90+1' (1-2). Ο Τζόλης αγωνίστηκε σε όλο το ματς.

Δείτε την αποβολή που κέρδισε ο Τζόλης: