Τζόλης: Δέχθηκε επικίνδυνο μαρκάρισμα στο κεφάλι που τον έκανε έξαλλο (vid)
Παραλίγο να τραυματιστεί σοβαρά ο Χρήστος Τζόλης στο Βέλγιο! Ο Έλληνας εξτρέμ, που βρήκε δίχτυα στο α' ημίχρονο του εκτός έδρας ματς της Μπριζ με την Σταντάρ Λιέγης, δέχθηκε ένα επικίνδυνο και άτσαλο μαρκάρισμα στο 62ο λεπτό και ευτυχώς απέφυγε τα χειρότερα!
Μετά από σέντρα μέσα στην περιοχή της Σταντάρ, ο Τζόλης κινήθηκε προς την μπάλα, στην οποία και έφτασε πρώτος δευτερόλεπτα πριν ο αντίπαλός του τον γκρεμίσει. Πιο συγκεκριμένα, ο Φόσεϊ έπαιξε πολύ επικίνδυνα σηκώνοντας το πόδι του ψηλά, βρήκε τον Τζόλη στην πλάτη και στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια τον πλάκωσε με το σώμα του πέφτοντας!
Η φάση εξελίχθηκε μπροστά στον διαιτητή που χωρίς να το σκεφτεί δευτερόλεπτο, έδειξε στον παίκτη της Σταντάρ την απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο Τζόλης πάντως, εμφανώς εκνευρισμένος με την ενέργεια του Φόσεϊ, σηκώθηκε αμέσως για να του ζητήσει τα ρέστα, προτού δεχθεί ιατρική βοήθεια. Η φάση συνέβαλε στο να φτάσει στη νίκη η Μπριζ που πήρε το «τρίποντο» με γκολ στο 90+1' (1-2). Ο Τζόλης αγωνίστηκε σε όλο το ματς.
Δείτε την αποβολή που κέρδισε ο Τζόλης:
🟥 | Marlon Fossey est exclu pour ce jeu dangereux ! 🥋 #STACLU pic.twitter.com/566wQQHZyt— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 27, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.