«Η Τότεναμ έχει βάλει τον Τζόλη στην κορυφή της λίστας, πάει για ρεκόρ πώλησης η Μπριζ»

Η Τότεναμ έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Χρήστου Τζόλη και δεν είναι απίθανο να υπάρξει κάποια μεταγραφική... βόμβα που θα τον κάνει τη Νο.1 πώληση της Μπριζ.

Ο Χρήστος Τζόλης έχει... τρελάνει την Ευρώπη με την Μπριζ. Σε 30 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις μόνο τη φετινή σεζόν, έχει 10 γκολ στο ενεργητικό του και έχει μοιράσει συνολικά 15 ασίστ, εντυπωσιάζοντας με τις επιδόσεις του και φέρνοντας όλο και περισσότερους μνηστήρες στο κατώφλι του.

Σύμφωνα με το « Team Talk », ο 23χρονος εξτρέμ βρίσκεται στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας της Τότεναμ καθώς ο αγγλικός σύλλογος αναζητά αριστερό εξτρέμ και οι σκάουτ έχουν ξεχωρίσει τον διεθνή ποδοσφαιριστή.

Μάλιστα, το δημοσίευμα βάζει τον Έλληνα παίκτη στην ίδια κατηγορία με τους Ροντρίγκο της Ρεάλ Μαδρίτης και τον Σαβίνιο της Μάντσεστερ Σίτι, λέγοντας ότι δεν έχει την αναγνωρισιμότητα τους αλλά μπορεί να κάνει τη διαφορά στα «σπιρούνια».

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το οικονομικό, το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρει ότι η Μπριζ θα μπει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων μόνο με ένα ποσό που θα αγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ.

Εφόσον πραγματοποιηθεί η μεταγραφή με τέτοιο ποσό, τότε θα αποτελέσει την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του βελγικού συλλόγου και θα ξεπεράσει αυτή του Ντε Κετελαέρ το 2022 στη Μίλαν (37 εκατ. ευρώ).