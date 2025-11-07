«Τρέλα» από τους οπαδούς της Χαρτς για Κυζιρίδη: Τον ψήφισαν για Καλύτερο Παίκτη του Οκτώβρη

Μετά το βραβείο για το Καλύτερο Γκολ για τον μήνα Σεπτέμβρη στο πρωτάθλημα, ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης ψηφίστηκε ως ο Καλύτερος Παίκτης για τον μήνα Οκτώβρη από τους οπαδούς της Χαρτς.

Την... Ιθάκη του έχει βρει στην Σκωτία ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης καθώς σε 14 ματς με τη φανέλα της Χαρτς μετράει πέντε γκολ και ισάριθμες ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις και είναι εκ των κορυφαίων στην ιστορική πορεία της ομάδας προς την κορυφή.

Αυτό καθρεφτίζεται και από το ράφι του 25χρονου εξτρεμ που έχει αρχίσει να... γεμίζει με βραβεία. Συγκεκριμένα, μετά από αυτό για το Καλύτερο Γκολ του Μήνα στο πρωτάθλημα τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ψηφίστηκε από τους οπαδούς της Χαρτς ως ο Καλύτερος Παίκτης του Μήνα για τον Οκτώβρη.

Σε αυτό το διάστημα, ο Κυζιρίδης πέτυχε ένα γκολ κόντρα στη Σέλτικ, είχε μία ασίστ κόντρα στην Κιλμαρνόκ και ήταν από τους πρωταγωνιστές τόσο στο ντέρμπι με Χιμπέρνιαν όσο και με τις Σαν Μίρεν και Ντάντι.