Τουρκία: Παίκτης της Σακάριασπορ αποβλήθηκε επειδή χαστούκισε συμπαίκτη του
Στη Β' εθνική Τουρκίας και συγκεκριμένα στην αναμέτρηση της Πεντίκσπορ με την Σακάριασπορ, έλαβε χώρα ένα πραγματικά πρωτοφανές περιστατικό, το οποίο έχει προκαλέσει συζήτηση στη γειτονική μας χώρα. Συγκεκριμένα, παίκτης της φιλοξενούμενης ομάδας αποβλήθηκε επειδή χαστούκισε συμπαίκτη του, με το βίντεο κάνει τον γύρω του διαδικτύου.
Ο Μπουράκ Αλτιπαρμάκ, ενώ η ομάδα του έχανε με 3-1, αποφάσισε να κάνει μια ατομική ενέργεια αντί να δώσει πάσα σε συμπαίκτη του. Αυτό ήταν αρκετό για τον Τζανέρ Ερκίν ώστε να χάσει τον έλεγχο και να ξεφύγει από τα όρια. Μετά από παρατηρήσεις σε έντονο ύφος, ο Ερκίν εκνευρίστηκε ακόμα παραπάνω και χαστούκισε τον Αλτιπαρμάκ.
Ο διαιτητής δεν το άφησε να περάσει έτσι δείχνοντας στον Τούρκο την κόκκινη κάρτα. Για την ιστορία, το τελικό αποτέλεσμα διαμοφώθηκε σε 4-1 για την Πεντίκσπορ.
Caner Erkin'in takım arkadaşına tokat atıp kırmızı kart gördüğü an.— #KONSANTRASYON (@konsantrasyon33) September 25, 2025
Tamamen rezil ve karakter yoksunu bir herif. Derhal futboldan uzaklaştırılmalı..‼️
pic.twitter.com/2cV3n0iF0n
