Εμπειρογνώμωνες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κάλεσαν σε αποκλεισμό όλων των ισραηλινών ποδοσφαιρικών ομάδων, εθνικής και συλλόγων, από διεθνείς διοργανώσεις.

Εμπειρογνώμωνες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κάλεσαν σε αποκλεισμό όλων των ισραηλινών ποδοσφαιρικών ομάδων από διεθνείς διοργανώσεις, θεωρώντας ότι πρόκειται για αναγκαία απάντηση «για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ τονίζει σε ανακοίνωσή της «Το συμπέρασμα της Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και του Ισραήλ, ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, αποτελεί το πιο πρόσφατο σε μια αυξανόμενη σειρά διεθνών φορέων που επιβεβαιώνουν ότι διαπράττεται γενοκτονία στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη. Η Προσωρινή Διάταξη του Διεθνούς Δικαστηρίου της 26ης Ιανουαρίου 2024 υπενθύμισε σε κάθε κράτος τις νομικές του υποχρεώσεις να δράσει κατά της γενοκτονίας.

Ο αθλητισμός πρέπει να απορρίψει την αντίληψη ότι όλα συνεχίζονται σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Οι αθλητικοί φορείς δεν πρέπει να κλείνουν τα μάτια σε σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όταν οι πλατφόρμες τους χρησιμοποιούνται για την ομαλοποίηση των αδικιών».

Παράλληλα, οι εμπειρογνώμονες υπογράμμισαν ότι τα κράτη όπου εδρεύουν διεθνείς οργανισμοί, τα κράτη που φιλοξενούν αγώνες, καθώς και εκείνα που συμμετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις με το Ισραήλ, πρέπει να εξετάσουν τις δικές τους υποχρεώσεις να μη μείνουν ουδέτερα απέναντι στη γενοκτονία.

«Είναι σαφές ότι το μποϊκοτάζ πρέπει να στοχεύει στο κράτος του Ισραήλ και όχι σε μεμονωμένους παίκτες. Πάντοτε τονίζαμε ότι τα άτομα δεν μπορούν να επωμίζονται τις συνέπειες των αποφάσεων που λαμβάνει η κυβέρνησή τους· συνεπώς, δεν θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις ή κυρώσεις εις βάρος παικτών λόγω καταγωγής ή εθνικότητας.

Οι εθνικές ομάδες που εκπροσωπούν κράτη τα οποία διαπράττουν μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν και πρέπει να τίθενται σε αναστολή, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν.

Για άλλη μια φορά, καλούμε τη FIFA να πάψει να νομιμοποιεί την κατάσταση που απορρέει από την παράνομη παρουσία του Ισραήλ στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη. Υπάρχει νομική και ηθική επιταγή να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να τερματιστεί η γενοκτονία στη Γάζα, τώρα» καταλήγει η ανακοίνωση.