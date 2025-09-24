Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μας έδειξε το εντυπωσιακό δωμάτιο με την συλλογή από τα βραβεία και τους τίτλους του (vid)
Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ανάρτησε ένα βίντεο στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram οπού παρουσιάζει τους τίτλους και τα τρόπαια που έχει κατακτήσει κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του.
Ο Σουηδός θρύλος, ο οποίος κατατάσσεται τρίτος μεταξύ των κορυφαίων σκόρερ στον κόσμο τα τελευταία 20 χρόνια, πίσω μόνο από τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λιονέλ Μέσι, δημοσίευσε το συγκεκριμένο βίντεο με τη λεζάντα «Κληρονομία», για να υπενθυμίσει στους φίλους του ποδοσφαίρου τα όσα έχει κατορθώσει σε 24 χρόνια καριέρας.
Δείτε εδώ το βίντεο του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς:
