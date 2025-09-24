Τα πράγματα ξέφυγαν στον αγώνα μεταξύ Φλουμινένσε και Λανούς, με την αστυνομία να χρειάζεται να επέμβει για να συνεχιστεί το ματς.

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/9) κατά τη διάρκεια της ρεβάνς Φλουμινένσε – Λανούς στο Μαρακανά για το Copa Sudamericana, σε έναν αγώνα που καθόριζε την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι εντάσεις ξεκίνησαν στο ημίχρονο, όταν ένας καβγάς μεταξύ οπαδών της Λανούς σε προθάλαμο του γηπέδου ή στην τουαλέτα, μεταφέρθηκε στις κερκίδες. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε, με τους οπαδούς να συγκρούονται με την αστυνομία. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με δακρυγόνα και σφαίρες από καουτσούκ, προσπαθώντας να ηρεμήσουν τα πνεύματα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστός ο αριθμός των τραυματιών.

Οι παίκτες της Λανούς αρνήθηκαν να επιστρέψουν στο γήπεδο μετά τα επεισόδια στις κερκίδες, απαιτώντας πρώτα να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους. Ο διαιτητής Χεσούς Βαλενθουέλα πήρε την ευθύνη για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η Φλουμινένσε κατάφερε να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα. Ωστόσο, η Λανούς αντέδρασε στο δεύτερο μέρος και εξασφάλισε τελικά την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Copa Sudamericana.

🇧🇷💥🇦🇷 Argentinian side Lanús travelled to Rio de Janeiro last night to face Fluminense in their Copa Sudamericana quarter-final. Lanús won the tie but as always there was violence between the Brazilian local police and travelling Argentinian fans 😔 pic.twitter.com/6HqzYzt4KB — 📚 Dame Bola (& Tears at La Bombonera) (@BomboneraTears) September 24, 2025