Τζόλης: «Σερβιτόρος» με δυο ασίστ στη νίκη της Μπριζ (vid)
Σε νικηφόρο δρόμο διατηρήθηκε η Μπριζ με φαρδιά την υπογραφή του Χρήστου Τζόλη. Αφού διέλυσαν τη Μονακό με 4-1 στην πρεμιέρα του Champions League, οι Βέλγοι πανηγύρισαν τρίποντο και στο πρωτάθλημα επικρατώντας 2-0 επί της Σεντ Τρούιντεν χάρη σε δυο ασίστ του Χρήστου Τζόλη.
Αρχικά ο Έλληνας επιθετικός με όμορφη σέντρα σέρβιρε το 1-0 στον Μέχελε που σκόραρε με καρφωτή κεφαλιά, ενώ στο 62΄έκανε τη συρτή παράλληλη μπαλιά μέσα από την περιοχή για τον Τρεσόλντι που εκτέλεσε εύστοχα για να κλειδώσει το τρίποντο των γηπεδούχων.
Brandon Mechele 45' | 🇧🇪 Club Brugge 1-0 Sint-Truidensepic.twitter.com/uGfNxOyss5— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 21, 2025
Nicolò Tresoldi 59' | 🇧🇪 Club Brugge 2-0 Sint-Truidensepic.twitter.com/jK6V7xSDE1— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 21, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.