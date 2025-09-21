Ο Χρήστος Τζόλης σέρβιρε δυο γκολ και παράλληλα τη νίκη στη Μπριζ, καθώς κατέγραψε και τις δυο ασίστ στο τελικό 2-0 επί της Σεντ Τρούιντεν.

Σε νικηφόρο δρόμο διατηρήθηκε η Μπριζ με φαρδιά την υπογραφή του Χρήστου Τζόλη. Αφού διέλυσαν τη Μονακό με 4-1 στην πρεμιέρα του Champions League, οι Βέλγοι πανηγύρισαν τρίποντο και στο πρωτάθλημα επικρατώντας 2-0 επί της Σεντ Τρούιντεν χάρη σε δυο ασίστ του Χρήστου Τζόλη.

Αρχικά ο Έλληνας επιθετικός με όμορφη σέντρα σέρβιρε το 1-0 στον Μέχελε που σκόραρε με καρφωτή κεφαλιά, ενώ στο 62΄έκανε τη συρτή παράλληλη μπαλιά μέσα από την περιοχή για τον Τρεσόλντι που εκτέλεσε εύστοχα για να κλειδώσει το τρίποντο των γηπεδούχων.

Brandon Mechele 45' | 🇧🇪 Club Brugge 1-0 Sint-Truidensepic.twitter.com/uGfNxOyss5 — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 21, 2025