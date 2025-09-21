Τζόλης: «Σερβιτόρος» με δυο ασίστ στη νίκη της Μπριζ (vid)

Τζόλης: «Σερβιτόρος» με δυο ασίστ στη νίκη της Μπριζ (vid)

Νίκος Κικίδης
Χρήστος Τζόλης - Μπριζ

bet365

Ο Χρήστος Τζόλης σέρβιρε δυο γκολ και παράλληλα τη νίκη στη Μπριζ, καθώς κατέγραψε και τις δυο ασίστ στο τελικό 2-0 επί της Σεντ Τρούιντεν.

Σε νικηφόρο δρόμο διατηρήθηκε η Μπριζ με φαρδιά την υπογραφή του Χρήστου Τζόλη. Αφού διέλυσαν τη Μονακό με 4-1 στην πρεμιέρα του Champions League, οι Βέλγοι πανηγύρισαν τρίποντο και στο πρωτάθλημα επικρατώντας 2-0 επί της Σεντ Τρούιντεν χάρη σε δυο ασίστ του Χρήστου Τζόλη.

Αρχικά ο Έλληνας επιθετικός με όμορφη σέντρα σέρβιρε το 1-0 στον Μέχελε που σκόραρε με καρφωτή κεφαλιά, ενώ στο 62΄έκανε τη συρτή παράλληλη μπαλιά μέσα από την περιοχή για τον Τρεσόλντι που εκτέλεσε εύστοχα για να κλειδώσει το τρίποντο των γηπεδούχων.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα