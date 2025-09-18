Κριστιάνο Ρονάλντο: Γκολάρα με τρομερή εκτέλεση φάουλ από τον 15χρονο γιο του (vid)
Κάτι από Κριστιάνο Ρονάλντο θυμίζει ήδη από τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, η... νεαρή εκδοχή του Πορτογάλου, ο 15χρονος γιος του Ρονάλντο Τζούνιορ.
Στην αναμέτρηση Κ15 της Αλ Νασρ απέναντι στην Αλ Αχλί, ο γιος του Κριστιάνο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής καθώς σημείωσε το μοναδικό γκολ του αγώνα. Και τι γκολ!
Ο μικρός ανέλαβε να εκτελέσει φάουλ έξω από την αντίπαλη περιοχή και με ένα άψογο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 67ο λεπτό, χαρίζοντας τελικά και τη νίκη στην ομάδα του. Περήφανος μπαμπάς ο Κριστιάνο που ήταν στις κερκίδες παρακολουθώντας τον γιο του που βαδίζει ήδη στα βήματα του πατέρα του.
Cristiano Jr found the back of the net with a wonderful free kick against Al Ahli.— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) September 18, 2025
pic.twitter.com/4Bf8yvDokF
Θυμίζουμε ότι ο γιος του Πορτογάλου σούπερ σταρ τον περασμένο Μάιο είχε πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την Κ15 Πορτογαλίας σκοράροντας μάλιστα τα πρώτα του γκολ με το εθνόσημο μερικές ημέρες μετά.
