Ρονάλντο Τζούνιορ: «Ο Γιαμάλ είναι καλύτερος από τον πατέρα μου… αλλά δεν έχει κερδίσει τίποτα ακόμα»

Ατάκα-φωτιά από τον γιο του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος παραδέχθηκε πως ο Λαμίν Γιαμάλ είναι καλύτερος από τον πατέρα του.

Ο γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν δίστασε να παραδεχτεί πως ο 18χρονος Λαμίν Γιαμάλ, το μεγάλο αστέρι της Μπαρτσελόνα, παίζει καλύτερα ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή από τον πατέρα του. Όμως, όπως τόνισε, υπάρχει κάτι που ακόμα τον χωρίζει από το να θεωρηθεί κορυφαίος... τα τρόπαια.

«Τώρα, ναι, ο Γιαμάλ παίζει καλύτερα από τον μπαμπά μου. Αλλά δεν έχει κατακτήσει κάτι σημαντικό ακόμα», δήλωσε ο Ρονάλντο Τζούνιορ σε ένα video που έγινε όπως είναι φυσικό αμέσως viral.

Να θυμίσουμε πως ο Ρονάλντο Τζούνιορ είναι 14 ετών και έχει ακολουθήσει το δρόμο του διάσημου πατέρα του, καθώς αγωνίζεται στις ακαδημίες της Αλ νασρ αλλά και στις μικρές εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας.

Rakai just told Cristiano Ronaldo’s son, Cristiano Jr, that Lamine Yamal is a better football player than his dad pic.twitter.com/r0rb6wOssW