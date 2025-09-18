Δείτε Live τη δεύτερη φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Κ17 απέναντι στην Αρμενία, μετά τη νίκη της Ελλάδας με 3-1 στο πρώτο ματς.

Η Εθνική Παίδων βρίσκεται στο Γερεβάν για να δώσει δύο φιλικά παιχνίδι απέναντι στην Αρμενία, πριν ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του EURO U17.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε 3-1 των Αρμενίων στο πρώτο μεταξύ τους φιλικό και σήμερα (18/9) στις 18:00 ώρα Ελλάδος θέλει να διπλασιάσει τις νίκες του στο ίδιο γήπεδο.

Παρακολουθήστε live από το Youtube το παιχνίδι