Εθνική Ελλάδος: Live το φιλικό της Κ17 με την Αρμενία
Δείτε Live τη δεύτερη φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Κ17 απέναντι στην Αρμενία, μετά τη νίκη της Ελλάδας με 3-1 στο πρώτο ματς.
Η Εθνική Παίδων βρίσκεται στο Γερεβάν για να δώσει δύο φιλικά παιχνίδι απέναντι στην Αρμενία, πριν ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του EURO U17.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε 3-1 των Αρμενίων στο πρώτο μεταξύ τους φιλικό και σήμερα (18/9) στις 18:00 ώρα Ελλάδος θέλει να διπλασιάσει τις νίκες του στο ίδιο γήπεδο.
Παρακολουθήστε live από το Youtube το παιχνίδι
