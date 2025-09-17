Απολαύστε τα highlights της επιβλητικής νίκης του Ολυμπιακού επί της Πάφου (4-0) στην πρεμιέρα του Youth League.

Μας έχει συνηθίσει σε υψηλές πτήσεις στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια η U19 του Ολυμπιακού. Και κρίνοντας από την πρεμιέρα της στο Youth League, είναι αποφασισμένη να έχει ξανά μια πολύ καλή πορεία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της ηλικιακής κατηγορίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν με το δεξί στο Youth League και μάλιστα όχι απλά με νίκη, αλλά με επιβλητική νίκη, 4-0 κόντρα στην Πάφο στις εγκαταστάσεις του Ρέντη. Ο Χάμζα πρωταγωνίστησε με δύο γκολ, ενώ από ένα πέτυχαν και οι Κότσαλος και Λιατσικούρας σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα.