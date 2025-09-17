Γουίλιαν Αράο: Η Σάντος σκέφτεται τη λύση της συνεργασίας με τον πρώην μέσο του Παναθηναϊκού
Ο Γουίλιαν Αράο, που αποχώρησε το καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό για τη Σάντος, απογοητεύει ολοένα και περισσότερο τους Βραζιλιάνους, με μόλις ένα αγωνιστικό λεπτό στα στατιστικά του από την αρχή της σεζόν. Η ανησυχία για την αγωνιστική του κατάσταση είναι έκδηλη, και όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, οι άνθρωποι της ομάδας εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να τερματίσουν τη συνεργασία τους μαζί του, αν δεν υπάρξει πρόοδος στην φυσική του κατάσταση το επόμενο διάστημα.
Ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού, Γουίλιαν Αράο, βρίσκεται μόλις τρεις μήνες στη Σάντος και παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026, η πορεία του δεν έχει εξελιχθεί όπως αναμενόταν. Λόγω τραυματισμού και αργής επιστροφής στη δράση, δεν έχει καταφέρει να πείσει ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συλλόγου. Οι εξελίξεις των επόμενων εβδομάδων θα κρίνουν αν ο Αράο θα έχει μέλλον στην ομάδα του Χουάν Πάμπλο Βοϊβόδας ή αν η συνεργασία τους θα λυθεί νωρίτερα από το αναμενόμενο.
Παρά το γεγονός ότι προπονείται τις τελευταίες μέρες, τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν πως θα απουσιάζει και από την αναμέτρηση απέναντι στη Σάο Πάολο.
Santos cogitará rescindir contrato de Willian Arão caso o volante não tenha a evolução esperada nesta semana.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) September 17, 2025
O jogador segue decepcionando no clube. Ele fez um treino com bola na última segunda-feira (mesmo na folga), mas ontem ficou em "transição na preparação física" e não… pic.twitter.com/ji7Z0hGvWn
