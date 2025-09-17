Η Σάντος εξετάζει σοβαρά τον τερματισμό της συνεργασίας της με τον Γουίλιαν Αράο, καθώς ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού δεν έχει πείσει για την αγωνιστική του κατάσταση.

Ο Γουίλιαν Αράο, που αποχώρησε το καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό για τη Σάντος, απογοητεύει ολοένα και περισσότερο τους Βραζιλιάνους, με μόλις ένα αγωνιστικό λεπτό στα στατιστικά του από την αρχή της σεζόν. Η ανησυχία για την αγωνιστική του κατάσταση είναι έκδηλη, και όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, οι άνθρωποι της ομάδας εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να τερματίσουν τη συνεργασία τους μαζί του, αν δεν υπάρξει πρόοδος στην φυσική του κατάσταση το επόμενο διάστημα.

Ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού, Γουίλιαν Αράο, βρίσκεται μόλις τρεις μήνες στη Σάντος και παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026, η πορεία του δεν έχει εξελιχθεί όπως αναμενόταν. Λόγω τραυματισμού και αργής επιστροφής στη δράση, δεν έχει καταφέρει να πείσει ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συλλόγου. Οι εξελίξεις των επόμενων εβδομάδων θα κρίνουν αν ο Αράο θα έχει μέλλον στην ομάδα του Χουάν Πάμπλο Βοϊβόδας ή αν η συνεργασία τους θα λυθεί νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Παρά το γεγονός ότι προπονείται τις τελευταίες μέρες, τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν πως θα απουσιάζει και από την αναμέτρηση απέναντι στη Σάο Πάολο.