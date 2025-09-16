Λαοθάλασσα περίμενε στο αεροδρόμιο την άφιξη του Αντονί Μαρσιάλ, ο οποίος προσγειώθηκε την Τρίτη (16/9) στο Μεξικό για λογαριασμό της Μοντερέι.

Παρά τις προσδοκίες που έχουν σχηματιστεί γύρω από το όνομά του, ο Αντονί Μαρσιάλ δεν κατάφερε να ευδοκιμήσει στην Ελλάδα και μόλις ένα χρόνο μετά την μεταγραφή του στην ΑΕΚ ετοιμάζεται για έναν νέο ποδοσφαιρικό προορισμό.

Ο λόγος για τη Μοντερέι από το Μεξικό, με τον Γάλλο επιθετικό να καταφτάνει την Τρίτη (16/9) στη χώρα της Βόρειας Αμερικής και να τυγχάνει θερμής υποδοχής από τους οπαδούς της ομάδας.

Πλήθος κόσμου γέμισε το αεροδρόμιο εν αναμονή της άφιξης του πρώην αστέρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του συλλόγου. Θυμίζουμε πως ο 29χρονος έβαλε την υπογραφή του συμβόλαιο με διάρκεια έως το 2027 με δυνατότητα επέκτασης για ακόμα έναν χρόνο, ενώ οι ετήσιες απολαβές του υπολογίζονται στα τέσσερα εκατομμύρια δολάρια.

Así fue la llegada de Anthony Martial a Monterrey. NUEVA AVENTURA 🇫🇷 pic.twitter.com/5gRozWkboE — Soy Rayado 🌟 (@SomosRayados) September 16, 2025