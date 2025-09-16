Μαρσιάλ: Χαμός στην άφιξή του στο Μεξικό από οπαδούς της Μοντερέι! (vid)

Λαοθάλασσα περίμενε στο αεροδρόμιο την άφιξη του Αντονί Μαρσιάλ, ο οποίος προσγειώθηκε την Τρίτη (16/9) στο Μεξικό για λογαριασμό της Μοντερέι.

Παρά τις προσδοκίες που έχουν σχηματιστεί γύρω από το όνομά του, ο Αντονί Μαρσιάλ δεν κατάφερε να ευδοκιμήσει στην Ελλάδα και μόλις ένα χρόνο μετά την μεταγραφή του στην ΑΕΚ ετοιμάζεται για έναν νέο ποδοσφαιρικό προορισμό.

Ο λόγος για τη Μοντερέι από το Μεξικό, με τον Γάλλο επιθετικό να καταφτάνει την Τρίτη (16/9) στη χώρα της Βόρειας Αμερικής και να τυγχάνει θερμής υποδοχής από τους οπαδούς της ομάδας.

Πλήθος κόσμου γέμισε το αεροδρόμιο εν αναμονή της άφιξης του πρώην αστέρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του συλλόγου. Θυμίζουμε πως ο 29χρονος έβαλε την υπογραφή του συμβόλαιο με διάρκεια έως το 2027 με δυνατότητα επέκτασης για ακόμα έναν χρόνο, ενώ οι ετήσιες απολαβές του υπολογίζονται στα τέσσερα εκατομμύρια δολάρια.

 
     

