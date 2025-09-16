Μαρσιάλ: Χαμός στην άφιξή του στο Μεξικό από οπαδούς της Μοντερέι! (vid)
Παρά τις προσδοκίες που έχουν σχηματιστεί γύρω από το όνομά του, ο Αντονί Μαρσιάλ δεν κατάφερε να ευδοκιμήσει στην Ελλάδα και μόλις ένα χρόνο μετά την μεταγραφή του στην ΑΕΚ ετοιμάζεται για έναν νέο ποδοσφαιρικό προορισμό.
Ο λόγος για τη Μοντερέι από το Μεξικό, με τον Γάλλο επιθετικό να καταφτάνει την Τρίτη (16/9) στη χώρα της Βόρειας Αμερικής και να τυγχάνει θερμής υποδοχής από τους οπαδούς της ομάδας.
Πλήθος κόσμου γέμισε το αεροδρόμιο εν αναμονή της άφιξης του πρώην αστέρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του συλλόγου. Θυμίζουμε πως ο 29χρονος έβαλε την υπογραφή του συμβόλαιο με διάρκεια έως το 2027 με δυνατότητα επέκτασης για ακόμα έναν χρόνο, ενώ οι ετήσιες απολαβές του υπολογίζονται στα τέσσερα εκατομμύρια δολάρια.
Así fue la llegada de Anthony Martial a Monterrey. NUEVA AVENTURA 🇫🇷 pic.twitter.com/5gRozWkboE— Soy Rayado 🌟 (@SomosRayados) September 16, 2025
De esta manera es escoltado Anthony Martial en su arribo a la Sultana del Norte.— Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) September 16, 2025
📹 Aarón Hernández pic.twitter.com/M7PtNJbWsd
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.