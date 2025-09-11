Κώστας Μανωλάς: Συνεχίζει και τη νέα σεζόν στον αγαπημένο του Πανναξιακό
Συνεχίζει το ποδόσφαιρο ο Κώστας Μανωλάς, με τον έμπειρο αμυντικό να ανανεώνει και για τη νέα σεζόν (2025-2026) με τον αγαπημένο του Πανναξιακό.
Στα 34 του χρόνια και παρά τις αρκετές προτάσεις που είχε στα χέρια του τις περασμένες χρονιές, ο Μανωλάς αποφάσισε να επιστρέψει μόνιμα στο νησί καταγωγής του, θέλοντας να βοηθήσει τον σύλλογο που τον ανάδειξε και να προσφέρει την εμπειρία του στα μικρότερα παιδιά.
Η παρουσία του στον Πανναξιακό φυσικά αποτελεί τιμή για τον σύλλογο των Κυκλάδων, όπως άλλωστε αναφέρεται και στην ανακοίνωση της ανανέωσης της συνεργασίας των δυο πλευρών.
