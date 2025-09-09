Ο «Ματαντόρ» έβαλε ένα μεγάλο γκολ εκτός γηπέδων, βοηθώντας οικονομικά ούτως ώστε να σωθεί η ζωή ενός μικρού κοριτσιού, κόρης Ουρουγουανού δημοσιογράφου.

Τα επιτεύγματα του Έντινσον Καβάνι εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου είναι γνωστά στο ευρύ κοινό, που ξέρει πάνω κάτω την σπουδαία καριέρα του 38χρονου στράικερ.

Αυτό που λίγοι γνώριζαν αλλά εν τέλει αποκαλύφθηκε, είναι μια συγκινητική ιστορία εκτός ποδοσφαίρου, ένα τεράστιο γκολ που έβαλε ο «Ματαντόρ». Συγκεκριμένα, ο Ουρουγουανός δημοσιογράφος, Ράφα Κοτέλο, αφηγήθηκε σε μια συνέντευξη πώς ο Καβάνι, έσωσε τη ζωή της κόρης του, Έμα, η οποία έπασχε από υδροκεφαλία και χρειάστηκε να εισαχθεί επειγόντως σε νοσοκομείο στην Αργεντινή.

Το κόστος της επέμβασης ήταν τεράστιο για τον Κοτέλο, που σκέφτηκε να καλέσει τον Καβάνι, τον οποίο γνώριζε. Αν και ο ίδιος δεν σήκωσε το τηλέφωνο, η σύζυγός του κατάφερε να τους «συνδέσει». Αφού άκουσε προσεκτικά την κατάσταση, ο «Ματαντόρ» ξεσηκώθηκε, ώστε ο ίδιος να πάει τα χρήματα στην κλινική. Η απόσταση όμως ήταν μεγαλύτερη της μιας ώρας και η κατάσταση του κοριτσιού κρίσιμη.

Έτσι, έστειλε έναν φίλο του, ο οποίος σχεδόν 10 λεπτά μετά το τηλεφώνημα (σσ μεταξύ Κοτέλο και Καβάνι) έφτασε μαζί με το ποσό.

El presentador argentino Alejandro Fantino reveló un noble acto de solidaridad del futbolista uruguayo Edinson Cavani, quien envió dinero de urgencia para cubrir la operación de Ema, hija del periodista uruguayo Rafa Cotelo, en un momento crítico de salud. Aunque el gesto fue… pic.twitter.com/vlPuhDFgi8 — CadenadelMar (@cadenadelmar2) September 8, 2025

«Εμφανίζεται ένας τύπος, για μένα ήταν σαν άγγελος, στον δρόμο, με ένα κουτί γεμάτο μετρητά που μου έστειλε ο Έντι. Με αυτά πλήρωσα, ήταν αρκετά, η επέμβαση έγινε. Τέσσερις ώρες αργότερα, η Έμα βγήκε, ήταν έντονο...» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουρουγουανός δημοσιογράφος, εμφανώς συγκινημένος.