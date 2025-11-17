Σε μια απρόσμενη στάση στο ταξίδι του στην Αργεντινή, ο Τζόνι Ντεπ βρέθηκε στο «Μπομπονέρα», ζώντας από κοντά την ατμόσφαιρα της Μπόκα Τζούνιορς και έφυγε με ένα δώρο-σύμβολο από τον Χουάν Ρομάν Ρικέλμε.

Ο Τζόνι Ντεπ συνήθως μαγνητίζει ο ίδιος τα βλέμματα, αυτή τη φορά όμως βρέθηκε σε έναν χώρο όπου η ατμόσφαιρα και το πάθος κλέβουν την παράσταση, στο περίφημο «Μπομπονέρα» της Μπόκα Τζούνιορς. Στο σύντομο πέρασμά του από την Αργεντινή, ο Αμερικανός ηθοποιός αποφάσισε να ζήσει μια εμπειρία που πολλοί λάτρεις του ποδοσφαίρου ονειρεύονται.

Ο Ντεπ παρακολούθησε από τις εξέδρες το παιχνίδι με την Τίγκρε . Η Μπόκα επικράτησε 2–0, με τον Αϊρτόν Κόστα να ανοίγει το σκορ στο 73’, ενώ ο Έντινσον Καβάνι στην επιστροφή του μετά από περίπου δυόμισι μήνες σφράγισε το αποτέλεσμα από τα 11 βήματα.

Για τον Ντεπ, όμως, η πιο ιδιαίτερη στιγμή δεν ήταν κάποιο γκολ. Μετά το τέλος του αγώνα τον περίμενε μια έκπληξη, καθώς ο Χουάν Ρομάν Ρικέλμε, η εμβληματική φιγούρα της Μπόκα και νυν πρόεδρος του συλλόγου, του προσέφερε μια φανέλα με το όνομά του και το “10”.