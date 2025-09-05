Μασταντουόνο για Μέσι: «Ήθελε να με σκοτώσει που δεν του έδωσα πάσα»
Ο Φράνκο Μασταντουόνο εκπλήρωσε ένα όνειρο που είχε από παιδί, καθώς στα 18 του όχι μόνο ξεκίνησε βασικός για την εθνική Αργεντινής κόντρα στη Βενεζουέλα, αλλά είχε και την ευκαιρία να αγωνιστεί δίπλα στο μεγάλο του είδωλο, τον Λιονέλ Μέσι.
Ο σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι δε δίστασε, ωστόσο, να διορθώσει τον νεαρό συμπαίκτη του σε μία φάση όπου οι δυό τους δεν συνεργάστηκαν σωστά. Όταν ο Μασταντουόνο ρωτήθηκε γιατί τελικά επέλεξε να σουτάρει αντί να δώσει πάσα στον Μέσι, ο ίδιος εξήγησε: «Ήθελε να με σκοτώσει, αλλά κατάλαβε. Ζήτησα συγγνώμη για τη φάση αυτή». Παραδέχτηκε ότι η συγχώρεση ήρθε αμέσως από τον 38χρονο, αλλά δεν γλίτωσε από ένα μικρό «χαστούκι» στον καρπό.
Παρά το περιστατικό, ο νεαρός εξτρέμ της Ρεάλ περιέγραψε την εμπειρία ως μοναδική, λέγοντας στα ΜΜΕ της χώρας του: «Ήταν απίστευτο να παίζω μαζί του (με τον Μέσι). Ήταν πραγματικά το όνειρο της ζωής μου. Το ότι έγινε και στο γήπεδο της Ρίβερ Πλέιτ ήταν μοναδικό. Πάντα έλεγα ότι ο Μέσι είναι το είδωλό μου από μικρός. Τον παρακολουθούσα όλη του την καριέρα και ήταν μοναδικό να τον βλέπω να παίζει έτσι δίπλα μου».
“Es increíble jugar con Messi. Fue el sueño de mi vida. Es mi ídolo desde chico. Lo vi toda su carrera. Que hoy se pueda despedir de esta forma se lo merece y es lo que todos queríamos ver.— JS (@juegosimple__) September 5, 2025
Firma: Franco Mastantuono, con @MatiPelliccioni. pic.twitter.com/3Sta0k10gq
