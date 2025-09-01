Η Σπόρτινγκ έκλεισε τον Φώτη Ιωαννίδη με ρήτρα 100 εκατ. ευρώ, ίδια με του Γιόκερες και του Μπρούνο Φερνάντες

Ο Φώτης Ιωαννίδης έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Ο διεθνής φορ αφήσε την Αθήνα για τη Λισαβόνα και ντύνεται στα πράσινα της Σπόρτινγκ, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές Έλληνα ποδοσφαιριστή τα τελευταία χρόνια.

Ο Ιωαννίδης βρίσκεται από το Σάββατο στην Πορτογαλία και πρόλαβε μάλιστα να πάρει μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα του «Ζοσέ Αλβαλάδε», παρακολουθώντας το ντέρμπι με την Πόρτο από τις εξέδρες, έστω κι αν η νέα του ομάδα δεν τα κατάφερε (ήττα με 2-1).

Αυτό όμως που έκλεψε τις εντυπώσεις δεν είναι μόνο το ποσό της μεταγραφής, που φτάνει τα 25 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και η ρήτρα αποδέσμευσης που του έβαλε η Σπόρτινγκ, που σύμφωνα με την «A bola» φτάνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ!

Πρόκειται για την υψηλότερη ρήτρα που έχει τοποθετήσει ποτέ η ομάδα σε Έλληνα παίκτη και μία από τις μεγαλύτερες συνολικά στο ρόστερ της, στο ίδιο επίπεδο με παίκτες όπως ο Βίκτορ Γιόκερες και ο Μπρούνο Φερνάντες στο παρελθόν.

Ιωαννίδης όπως Γιόκερες, Κουέντα και Μπρούνο Φερνάντες

Με τη ρήτρα των 100 εκατ. ευρώ, ο Ιωαννίδης μπαίνει σε μια ελίτ λίστα παικτών που έχουν περάσει από το «Ζοσέ Αλβαλάδε». Η ρήτρα του ισοδυναμεί με αυτή του Γιόκερες, αλλά και του Κουέντα του 17χρονου wonderkid που ανήκει στην Τσέλσι, αλλά αυτή τη σεζόν αγωνίζεται ως δανεικός στη Σπόρτινγκ για να πάρει παιχνίδια και να εξελιχθεί.

Όσο για τον Μπρούνο Φερνάντες, ο Πορτογάλος χαφ που ανήκει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είχε επίσης πολύ υψηλή ρήτρα πριν φύγει, ενώ η μεταγραφή του απέφερε συνολικά περίπου 65 εκατ. ευρώ.

Δεν είναι τυχαίο πως οι Πορτογάλοι επέμειναν τόσο πολύ στην απόκτηση του 24χρονου φορ. Τον παρακολουθούσαν καιρό, έκαναν την κίνησή τους αποφασιστικά και δεν δίστασαν να επενδύσουν. Να θυμίσουμε πως ο Ιωαννίδης δεν θα είναι μόνος του στην Πορτογαλία. Θα συναντήσει ξανά τον Γιώργο Βαγιαννίδη, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό. Οι δυο τους αναμένεται να δώσουν ελληνικό... χρώμα στην πρωτεύουσα της Ιβηρικής.