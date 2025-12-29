Εμφατική νίκη για την Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη απέναντι στην... ελληνική Ρίο Άβε, αφού τα Λιοντάρια επικράτησαν 4-0 και συνέχισαν την καταδίωξη της Πόρτο.

Η ελληνική «μάχη» της Σπόρτινγκ με την Ρίο Άβε έβγαλε νικήτρια την πρώτη με επιβλητικό τρόπο. Τα Λιοντάρια σταμάτησαν στο 4-0 απέναντι στην ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, αύξησαν την διαφορά τους από την Μπενφίκα και βρίσκονται στο -2 από την πρωτοπόρο Πόρτο με ματς όμως παραπάνω.

Βασικοί οι Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης για την Σπόρτινγκ, ενώ από πλευράς Ρίο Άβε αγωνίστηκαν οι Αθανασίου, Λιάβας, Ντόη και Βρουσάι. Τον χορό των γκολ άνοιξε ο Σουάρες στο 34ο λεπτό για να ακολουθήσει το ξέσπασμα του δευτέρου ημιχρόνου.

Στο 53', ο Αραούχο μετά από ασίστ του πρωταγωνιστή Σουάρες διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων και ο τελευταίος με δύο δικά του τέρματα στο 60' και στο 61' ολοκλήρωσε το χατ-τρικ διαμορφώνοντας και το τελικό αποτέλεσμα.

Για την Ρίο Άβε του Συλαϊδόπουλου αυτή ήταν η 5η ήττα στο πρωτάθλημα με την οποία παρέμεινε 11η με 17 βαθμούς.