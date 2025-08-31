Με υπέροχη κεφαλιά ο Δημήτρης Ράλλης σημείωσε το δεύτερο γκολ του στο πρωτάθλημα Πολωνίας στην εντός έδρας αναμέτρηση της Γιαγκολόνια με τη Λέχια Γκντανσκ.

Ο Δημήτρης Ράλλης είναι... on fire στην Πολωνία! Ο 20χρονος Έλληνας επιθετικός, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Γιαγκελόνια το φετινό καλοκαίρι, έφτασε τα τέσσερα γκολ με τη φανέλα της πολωνικής ομάδας.

Στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης της Γιακολόνια με την Λέχια Γκντάνσκ, ο Ράλλης πήδηξε πιο ψηλά από όλους στη σέντρα του συμπαίκτη του, στέλνοντας εμφατικά την μπάλα στα δίχτυα του αντίπαλου τερματοφύλακα για το προβάδισμα των γηπεδούχων. Που έφτασαν και σε δεύτερο γκολ πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Για τον Ράλλη, αυτό ήταν το δεύτερο τέρμα του στην Ekstraklasa, σε σύνολο τεσσάρων αγώνων.

Δείτε το γκολ του Ράλλη: