Ρέιντζερς και Σέλτικ έμειναν στο 0-0 στο πρώτο «Old Firm» της φετινής σεζόν, με τους Κέλτες να διατηρούνται στην κορυφή και τους Προτεστάντες ξανά μακριά από τη νίκη. Πέρασε αλλαγή στο 72΄ο Ντέσερς.

Χωρίς πολλές φάσεις, μεγάλες συγκινήσεις και... γκολ ολοκληρώθηκε το πρώτο «Old Firm» της φετινής σεζόν στο πρωτάθλημα της Σκωτίας. Ρέιντζερς και Σέλτικ έμειναν το 0-0 σε ένα άσφαιρο ντέρμπι, με τους φιλοξενούμενους να χαμογελούν λίγο περισσότερο.

Παρά την ισοπαλία άλλωστε οι Κέλτες παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας με συγκάτοικο τη Χαρτς, τη στιγμή που η Ρέιντζερς μέτρησε την τέταρτη σερί ισοπαλία στο πρωτάθλημα, στο οποίο αγνοεί ακόμα την πρώτη νίκη. Οι γηπεδούχοι πάντως ήταν οι μοναδικοί που βρήκαν δίχτυα στο 32΄, όμως το γκολ του Σουτάρ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Στο 72΄ο Μάρτιν Ράσελ έριξε στο παιχνίδι τον Σίριλ Ντέσερς ως αλλαγή, επιβεβαιώνοντας (εν μέρει για αρχή) το ρεπορτάζ των Σκωτσέζων που ήθελαν τον Νιγηριανό να έχει συμμετοχή στο ντέρμπι και κατόπιν να ταξιδεύει στην Αθήνα για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Στο «Old Firm» πάντως, ούτε ο Ντέσερς κατάφερε να κάνει τη διαφορά, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το φινάλε.