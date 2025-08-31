Υπό το βλέμμα του Φώτη Ιωαννίδη και με τον Γιώργο Βαγιαννίδη να μπαίνει αλλαγή, η Πόρτο πήρε σπουδαίο διπλό στο «Αλβαλάδε» με 2-1 επί της Σπόρτινγκ και έκανε το 4/4 στην πορτογαλική λίγκα.

Με τον Φώτη Ιωαννίδη να βρίσκεται στις εξέδρες και τον Γιώργο Βαγιαννίδη να περνάει ως αλλαγή στο 63ο λεπτό, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας είδε την Πόρτο να περνάει με 2-1 από το «Ζοσέ Αλβαλάδε» και να κάνει το 4/4 στην πορτογαλική λίγκα.

Ο Έλληνας επιθετικός που πιθανότατα θα ανακοινωθεί εντός Κυριακής (31/8), είδε τη νέα του ομάδα να μένει πίσω στο σκορ στο 61ο λεπτό μετά από πλασέ του Λουκ Ντε Γιόνγκ σε ανυπεράσπιστη εστία, ενώ τρία λεπτά μετά (64') ο Γουίλιαν Γκόμες με ωραία ατομική ενέργεια και απίθανο πλασέ στο απέναντι «γάμα» διπλασίασε τα τέρματα για τους «Δράκους».

Η Σπόρτινγκ μείωσε στο 74' με αυτογκόλ του Ναουέν Πέρες ύστερα από φάσεις διαρκείας, είχε ευκαιρίες για την ισοφάριση αλλά τελικά είδε την αντίπαλό της στη μάχη του τίτλου να φεύγει με το τρίποντο.