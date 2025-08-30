Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης πήρε... προσωπικά την αναμέτρηση της Χαρτς με την Λίβινγκστον, καθώς ο Έλληνας εξτρέμ με ασίστ και γκολ στις καθυστερήσεις υπέγραψε τη νίκη της ομάδας του στο πρωτάθλημα Σκωτίας.

Μπορεί να βρίσκεται μόλις τρεις μήνες στην Χαρτς, ωστόσο ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης έχει φροντίσει να κάνει σχεδόν... απαραίτητη την παρουσία του στον σκωτσέζικο σύλλογο! Ο 24χρονος Έλληνας εξτρέμ πέρασε ως αλλαγή στο εκτός έδρας ματς της ομάδας του με τη Λίβινγκστον για το πρωτάθλημα και άλλαξε όλο το παιχνίδι!

Από τη δική του σέντρα στο 47' η Χαρτς ισοφάρισε με την κεφαλιά του Μπράγκα και στο 90+1' ο Κυζιρίδης ήταν αυτός που «λύτρωσε» την ομάδα του, η οποία οδηγεί την κούρσα στο πρωτάθλημα της χώρας. Με άψογο πλασέ στην κίνηση και μάλιστα εκτός περιοχής, εκτέλεσε τον αντίπαλο γκολκίπερ πανηγυρίζοντας έξαλλα το τελικό 2-1!