Κυζιρίδης: Εξαιρετική εμφάνιση με «χρυσό» γκολ στις καθυστερήσεις για τη νίκη της Χαρτς (vid)
Μπορεί να βρίσκεται μόλις τρεις μήνες στην Χαρτς, ωστόσο ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης έχει φροντίσει να κάνει σχεδόν... απαραίτητη την παρουσία του στον σκωτσέζικο σύλλογο! Ο 24χρονος Έλληνας εξτρέμ πέρασε ως αλλαγή στο εκτός έδρας ματς της ομάδας του με τη Λίβινγκστον για το πρωτάθλημα και άλλαξε όλο το παιχνίδι!
Αλέξανδρος Κυζιρίδης στο Gazzetta: «Η αδελφή μου πάσχει από Σύνδρομο Down, αλλά είναι η ψυχή της οικογένειας, η βασίλισσά μας!»
Κυζιρίδης: Από τη Σκύδρα μέχρι το Εδιμβούργο, το story του νεαρού που έχει στόχο να «κατακτήσει» (και) τη Σκωτία
Από τη δική του σέντρα στο 47' η Χαρτς ισοφάρισε με την κεφαλιά του Μπράγκα και στο 90+1' ο Κυζιρίδης ήταν αυτός που «λύτρωσε» την ομάδα του, η οποία οδηγεί την κούρσα στο πρωτάθλημα της χώρας. Με άψογο πλασέ στην κίνηση και μάλιστα εκτός περιοχής, εκτέλεσε τον αντίπαλο γκολκίπερ πανηγυρίζοντας έξαλλα το τελικό 2-1!
Both of the Hearts goals from this afternoon’s 2-1 win against Livingston!— Classic Heart of Midlothian FC Goals (@HeartsGoals) August 30, 2025
❤️❤️
🗣️ “Substitute Alexandros Kyziridis' dramatic injury-time winner secured Hearts three points against Livingston to nudge them top of the Scottish Premiership.
Claudio Braga drew the Edinburgh side… pic.twitter.com/SL8PxTrf1S
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.