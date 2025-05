Στη Σκωτία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης, τη μεταγραφή του οποίου ανακοίνωσε από τη Μιχαλόβιτσε η Χαρτς.

Η επιβράβευση ήρθε για τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη. Ο Έλληνας εξτρέμ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν στη Σλοβακία με τη Μιχαλόβιτσε, μετρώντας 14 γκολ και 8 ασίστ σε 26 συμμετοχές μαζί της και είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

✍️ We are delighted to confirm the pre-contract signing of Greek winger Alexandros Kyziridis.



The 24-year-old will join on a three-year deal next month from Slovak side MFK Zemplin Michalovce, where he bagged 16 goals this season.



