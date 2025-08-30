Κουλούρης: Παρελθόν από την Πογκόν, ανακοινώθηκε από την Αλ Ούλα
Μερικές ώρες μετά την διαφαινόμενη αποχώρησή του από την Πογκόν, ο Ευθύμης Κουλούρης αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την πολωνική ομάδα. Ο Έλληνας επιθετικός άφησε το στίγμα του στον σύλλογο, στον οποίο έκανε ό,τι... ήθελε βγάζοντας «μάτια» με τις επιδόσεις του!
Την πρώτη του σεζόν με τη φανέλα της Πογκόν (2023/2024) σταμάτησε στα 18 τέρματα για να έρθει η περυσινή που τα... σάρωσε όλα! Το «κοντέρ» κατέγραψε 31 γκολ (και τρεις ασίστ) σε σύνολο 37 αγώνων κερδίζοντας και το βραβείο του πρώτου σκόρερ στο πρωτάθλημα, ενώ και τη φετινή σεζόν ξεκίνησε με το πόδι στο γκάζι έχοντας τρία γκολ στις πρώτες δύο αγωνιστικές.
Με τη σειρά της, η Πογκόν αποχαιρέτησε τον 29χρονο «Κούλου» λίγο προτού ανακοινωθεί από την Αλ Ούλα που τον απέκτησε για 4 εκατ. ευρώ, καθιστώντας τον Κουλούρη την τρίτη πιο ακριβή πώληση στην ιστορία της Πογκόν.
«Ο Ευθύμης Κουλούρης αποχωρεί από την Πογκόν. Ο Έλληνας επιθετικός πήρε οριστική μεταγραφή στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, Αλ Ούλα. Κούλου, σε ευχαριστούμε για την ενέργεια και την αφοσίωση που πάντα έδινες στην οικογένειά μας. Σου ευχόμαστε καλή τύχη στη μελλοντική σου καριέρα», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της Ποκγόν.
❗ Efthymis Koulouris odchodzi z Pogoni Szczecin. Grecki napastnik przenosi się na zasadzie transferu definitywnego do klubu z Arabii Saudyjskiej, Al-Ula FC.— Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) August 29, 2025
Kulu, dziękujemy za energię i zaangażowanie, które zawsze wnosiłeś do naszej granatowo-bordowej rodziny. Powodzenia w… pic.twitter.com/p3VgtWG4F0
إفثيميوس كولوريس..
أهلًا بك بين النـمور العـربية 🐆#صيفية_العلا | #نحن_العلا pic.twitter.com/taERUge5Yn— نادي العلا | AlUla Club (@AlUlaclub) August 29, 2025
Το μήνυμα του Κουλούρη
Παράλληλα, ο Κουλούρης είπε το δικό του «αντίο» στην Πογκόν και τον κόσμο της ομάδας μέσω βίντεο που ανάρτησε ο σύλλογος. Ο Έλληνας επιθετικός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τις δύο φανταστικές σεζόν που φόρεσε τη φανέλα της Πογκόν, υπογράμμισε την σύνδεσή του με τον σύλλογο και τους φιλάθλους, ενώ άφησε και... υποσχέσεις για το μέλλον.
Portowcy, na pożegnanie Kulu zostawił wam kilka słów. Prosto z serca, którego kawałek w Szczecinie zostanie już na zawsze.— Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) August 29, 2025
Do zobaczenia, piękny Greku! 🥹 pic.twitter.com/jHdec03xsw
