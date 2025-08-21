Κουλούρης: Μια ανάσα από τη Σ. Αραβία, στα 4 εκατ. η μεταγραφή του!
Τα… διέλυσε στην Πολωνία και ετοιμάζεται για Σαουδική Αραβία ο Ευθύμης Κουλούρης. Ο Έλληνας φορ αναμένεται να αποχαιρετήσει την Πογκόν και να φορέσει τη φανέλα της Αλ Ούλα, που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της χώρας της Μέσης Ανατολής.
Η Πογκόν ανακοίνωσε πως έχει δώσει άδεια στον 29χρονο φορ ώστε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για το συμβόλαιό του, να ταξιδέψει την Κυριακή (24/08) στη Σαουδική Αραβία, να περάσει τα ιατρικά του στη νέα του ομάδα και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.
Efthymis Koulouris otrzymał od Pogoni Szczecin zgodę na rozpoczęcie rozmów dotyczących indywidualnych warunków kontraktu oraz na przejście testów medycznych przed transferem do nowego klubu.
W związku z tym, zawodnik nie będzie do dyspozycji podczas jutrzejszego spotkania… pic.twitter.com/QM3XqTMbBv— Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) August 21, 2025
Σύμφωνα με τον Πολωνό δημοσιογράφο Τόμας Βλόνταρτζικ, οι δύο σύλλογοι τα έχουν βρει στα 4 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταγραφή του και αναμένεται να γίνει η τρίτη πιο ακριβή πώληση στην ιστορία της Πογκόν.
Ο Κουλούρης φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της πολωνικής ομάδας το 2023 και έκτοτε έγραψε ιστορία μαζί της. Σε 84 συμμετοχές μέτρησε 52 γκολ και 6 ασίστ, κερδίζοντας και το βραβείο του πρώτου σκόρερ την περυσινή σεζόν. Φέτος είχε κάνει φοβερό μπάσιμο, με τρία τέρματα σε τέσσερις συμμετοχές και θα αποτελέσει μια πολύ κομβική απώλεια για την Πογκόν.
