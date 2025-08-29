Αλ Καλίτζ: Ιδανική πρεμιέρα με... σόου από τον Φορτούνη, εκτός αποστολής ο Ποντένσε
Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησε η σεζόν για την Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη και των... υπόλοιπων Ελλήνων, η οποία νίκησε με 4-1 και μάλιστα εκτός έδρας την Αλ Σαμπάμπ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Saudi Pro League. Εκτός αποστολής για την Αλ Σαμπάμπ έμεινε ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος φέρεται να ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού.
Με βασικούς τους Κώστα Φορτούνη, Δημήτρη Κουρμπέλη και Γιώργο Μασούρα, η Αλ Καλίτζ άνοιξε το σκορ μόλις στο 5' με δημιουργό τον Φορτούνη και εκτελεστή τον Κινγκ. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού προσέθεσε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ στο 53' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.
Παρότι η Αλ Σαμπάμπ μείωσε με τον Καράσκο λίγο αργότερα, η ομάδα του Δώνη πέτυχε ακόμη δύο τέρματα με τους Αλ Αμρί (64') και Κινγκ (82'), οι οποίοι διαμόρφωσαν και το τελικό σκορ. Θυμίζουμε ότι την περασμένη σεζόν ο Φορτούνης σημείωσε δέκα γκολ και τέσσερις ασίστ σε 31 συνολικά εμφανίσεις. Επίσης να σημειωθεί ότι χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Μπαρτ Σέκενφελντ, ο οποίος έγινε πρόσφατα κάτοικος Σαουδικής Αραβίας!
